Estos son los riesgos que afrontan los riñones tras el consumo excesivo de potasio

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) explica que los riñones son órganos que “eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua (...) y ayudan a mantener el equilibrio de sustancias químicas (...) en el cuerpo”.

Son de tal importancia, que dentro de sus funciones se encuentra regular la presión arterial. No obstante, al igual que otras partes del cuerpo, su bienestar inicia con los buenos hábitos como la alimentación, en donde se obtienen diferentes nutrientes vitales para el correcto funcionamiento del cuerpo, como el potasio.

Beneficios del potasio

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) el potasio es un mineral indispensable para el cuerpo, porque es un electrolito que actúa sobre las funciones de los músculos y los nervios, incluido el ritmo cardíaco.

Asimismo, MedlinePlus menciona que el potasio puede combatir los efectos negativos que causa el sodio sobre el organismo, como la retención de líquidos y los niveles altos de presión arterial.

Como se mencionó en un principio, la manera más fácil de obtenerlo es a través de un plan de alimentación balanceado, donde se incluyan zanahorias, naranjas espinacas, col rizadas, moras, uvas, porque estos alimentos contienen este mineral.

Algunos alimentos se caracterizan por estar compuestos de potasio. - Foto: Getty Images

Los riesgos para los riñones de consumir mucho potasio

Aunque este mineral es fundamental para el organismo, ciertamente en altos niveles puede ser perjudicial, causando lo que se denomina hiperpotasemia o hipercalcemia.

Resulta que los riñones son responsables de eliminar el exceso de potasio del cuerpo, esto lo hace a través de la orina con el fin de equilibrar este mineral. Sin embargo, un mal funcionamiento renal puede incidir en niveles altos de potasio, siendo riesgoso para la salud de los riñones.

Consumir alimentos saludables previene las enfermedades renales. - Foto: Getty Images

De hecho, el potasio se acumula en el torrente sanguíneo que no solo responde a una enfermedad renal, sino, según MedlinePlus, a otros factores como las quemaduras, el sangrado en el estómago o los intestinos, tumores, anemia hemolítica, entre otros.

Generalmente, los síntomas que guardan relación con niveles altos de potasio son las palpitaciones, el pulso lento, la dificultad para respirar, dolor en el tórax, náuseas y vómitos.

¿Por qué dejan de funcionar los riñones?

Muchos son los síntomas que se pueden asociar con el mal funcionamiento de los riñones. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) asegura que los dolores de cabeza, la pérdida de apetito, el cansancio, los espasmos musculares, el aumento de micción, entre otros, se ven directamente relacionados.

Es entonces que esta afección es progresiva, y tal y como lo indica el instituto, los riñones no ejercen sus funciones y propician el cúmulo de desechos en el cuerpo. Entre las soluciones para este problema se encuentra el trasplante de riñón o la diálisis.

Es de mencionar que la diálisis “trata la insuficiencia renal en fase terminal. Dicho tratamiento elimina sustancias dañinas de la sangre cuando los riñones no lo pueden hacer”, precisa la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Es importante priorizar las consultas médicas para el cuidado de los riñones. - Foto: Getty Images / ericsphotography

Los síntomas no suelen indicar el inicio de la enfermedad, sino, usualmente, es su etapa final, y es en ese momento que los expertos de la salud determinan cuál es el mejor tratamiento que podría contrarrestar esta afección renal.

“Cuando la enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo”, menciona la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Finalmente, MedlinePlus señala que es importante acudir con un profesional de la salud para llevar a cabo un tratamiento adecuado y personalizado. Sin embargo, el cambio de hábitos es importante para reducir los niveles de potasio, disminuyendo el consumo de alimentos que orgánicamente lo contienen como los espárragos, los tomates, y los frutos cítricos como la calabaza.