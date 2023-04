La verdura que ayuda a proteger y limpiar los riñones: estos son sus beneficios

Cuidar los riñones es clave si se quiere tener un organismo funcionando bien. Estos dos órganos, en forma de fríjol, se encargan de filtrar y conservar la sangre libre de productos de desecho provenientes de los alimentos, así como de mantener el equilibrio saludable de agua, sales y minerales, como sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre.

Esta última función es determinante pues sin ese equilibrio, es posible que otros órganos como los nervios y músculos no funcionen adecuadamente, asegura el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos. Como si lo anterior fuera poco, los riñones producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener la estructura ósea saludable.

La exposición tóxica a contaminantes ambientales o a ciertos medicamentos; algunas enfermedades graves o crónicas, deshidratación grave o un traumatismo renal, pueden causar complicaciones en los riñones, de acuerdo con información del portal Healthline.

Los riñones son clave para limpiar la sangre. - Foto: Getty Images

La alimentación es determinante para su cuidado y en ella no deben faltar las frutas y verduras. Uno de los vegetales clave para protegerlos es el brócoli. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology, el consumo de tres a cinco raciones de brócoli por semana minimiza la inflamación crónica y reduce el riesgo de deterioro de estos órganos, en especial de las personas que por razones genéticas no producen la enzima desintoxicante glutatión-S-transferasa M1.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, esta enzima participa en el metabolismo y en hacer que los compuestos tóxicos sean menos dañinos para el cuerpo.

La investigación, citada por el portal Cuerpo Mente, asegura que estas personas aprovechan más los compuestos beneficiosos del brócoli y otras crucíferas. “Al no tener esta enzima aumenta la biodisponiblidad y la acción de determinados compuestos activos protectores presentes en la hortaliza”, indica.

El brócoli es favorable para prevenir diversas afecciones del organismo. - Foto: Getty Images

Este mismo sitio web refiere un estudio clínico que encontró una asociación entre un consumo elevado de brócoli y otras hortalizas de la familia de las crucíferas como las coles y los berros, con un riesgo menor de fallo renal. Una de las conclusiones fue que el efecto fue mayor en las personas que no expresan la mencionada enzima.

Otros beneficios del brócoli

Esta verdura ayuda a reducir el colesterol malo (LDL), debido a la acción de los glucosinolatos, que ejercen una acción antioxidante, inhibiendo la síntesis de estos lípidos. Además, el brócoli es rico en fibras solubles, las cuales se unen al colesterol en el intestino, disminuyendo su absorción, precisa el portal de salud Tua Saúde.

Otra de las bondades que se le atribuyen es que ayuda a que los vasos sanguíneos se mantengan más resistentes, siendo capaz de controlar la presión arterial. Asimismo, este vegetal contiene sulforafanos, unas sustancias con propiedades antiinflamatorias que previenen la aparición de lesiones en los vasos sanguíneos y el desarrollo de enfermedades en las arterias coronarias.

Es una verdura buena para la anemia, gracias a su alto contenido en hierro, clorofila y ácido fólico, según indica una publicación del diario La Vanguardia.

El brócoli ayuda a limpiar los riñones. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

De igual forma, es un alimento que ayuda a proteger los huesos debido a su alto contenido de minerales tales como: calcio, fósforo, magnesio y zinc.

A esto se suman sus propiedades antienvejecimiento. Debido a sus componentes antioxidantes, el consumo de brócoli es aconsejable para cuidar la salud de la piel. Este vegetal es fuente de vitamina C que produce colágeno y mantiene la piel sana y flexible.

¿Cómo consumirlo?

Para aprovechar de la mejor forma las propiedades de este vegetal, se debe preparar de manera que no se destruyan sus compuestos beneficiosos debido a la acción de la temperatura.

Al respecto hay investigaciones de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) según las cuales la temperatura de cocción del brócoli no debe superar los 76ºC. Una de las recomendaciones es realizar la cocción al vapor durante tres a seis minutos o prepararlo en horno de vapor, que permite una mayor precisión. Pero si lo que se quiere es que mantenga intactas sus propiedades y beneficios, lo mejor es ingerirlo crudo en ensaladas, por ejemplo.