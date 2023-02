Estudio revela el sencillo ejercicio que podría mantener el cerebro sano

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Alzheimer’s & Demencia estableció que los adultos mayores que permanecen activos tienen niveles más altos de proteínas cerebrales, lo que ayuda a mejorar las conexiones entre las neuronas, favoreciendo la memoria y estimulando la cognición.

En tal sentido, para el doctor Damián Bailey, director del Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur, en Reino Unido, “las sentadillas son una opción muy útil” para mantener el cerebro sano.

Los resultados del estudio revelaron que como tal, el ejercicio promueve la salud de la sinapsis, es decir, la conexión entre los espacios que separan las neuronas y les permiten comunicarse.

El cerebro actúa sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas. - Foto: Getty Images

“Allí es donde realmente se produce la magia en lo referente a la cognición”, dijo Kaitlin Casaletto, coautora del estudio profesora adjunta de Neuropsicología en el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco.

Los científicos revelaron que con el paso de los años el cerebro ha venido creciendo, generando que el cuerpo haga más esfuerzos.

El doctor Damián Bailey dijo que, teniendo en cuenta lo anterior, el cerebro termina gastando más energía de la persona.

“Son muy, muy grandes, muy ineficientes y gastan mucha energía para funcionar, incluso en reposo”, dijo Bailey, quien además agregó que “no existe un tratamiento curativo para la neurodegeneración, el ejercicio ha surgido como una contramedida muy, muy poderosa. Sabemos que con la actividad física podemos aumentar el flujo sanguíneo al cerebro”.

No obstante, el director del Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur, advirtió que no se trata de hacer ejercicios que dejen a la persona sin aliento, sino movimientos generales que estimulen al cerebro, siendo las sentadillas una opción, tal como se mencionó inicialmente.

“Lo que identificamos es que, especialmente para las personas que no están muy en forma, o que no pueden hacer ejercicio pesado (...) lo que sucede es que el flujo sanguíneo al cerebro oscila hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras las haces, y es ese cambio de flujo lo que creemos que estimula el endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, a suministrar más sangre al cerebro”, destacó Bailey.

El cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El ejercicio que hace Bill Gates para fortalecer la memoria

El magnate estadounidense Bill Gates reveló cómo hace para mantener una mente tan brillante, donde su memoria es fundamental.

Por medio de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, indicó que para expandir su memoria y lograr retener más información en esta, son claves los ejercicios de visualización.

Los ejercicios de visualización a los que hace referencia Gates, implican recordar o recrear imágenes con la mayor claridad e intensidad posible. De hecho, no solo imágenes, pues las personas también se pueden imaginar olores, sonidos y percepciones táctiles.

“A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo Gates en su blog, Gates Notes.

De acuerdo con el estadounidense, su memoria no es fotográfica ni eidética (dos formas de memoria increíblemente raras).

Bill Gates es considerado una de las mentes más brillantes en el mundo. - Foto: Getty Images via AFP

Incluso, dijo que aún podía recordar la primera línea del software que escribió hace años; y eso es lo que un cerebro fuerte debería ser capaz de lograr, así como la capacidad de entender que la mente da prioridad a ciertas cosas.

A Gates lo impactó el libro Moonwalking with Einstein (Los desafíos de la memoria, en su edición en castellano), donde se profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más.

“La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”, explicó Gates.

Además, un complemento a los ejercicios de visualización es el de asociación, el cual consiste en tomar un nombre o un dato y vincularlo a una imagen o a un elemento que pueda recordarse con facilidad

Para el cofundador de Microsoft, esto tiene más efecto cuando se practica con regularidad, en lugar de hacerlo una sola vez.