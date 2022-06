Gelatina: ¿Por qué se le considera un alimento saludable?

La gelatina es uno de los productos típicos en los hogares. Además, los centros hospitalarios suelen incluirla en sus menús por considerarla un postre saludable.

Asimismo, la gelatina aporta al colágeno y también ayuda a fortalecer las uñas, mejora el estado de los huesos, tendones, articulaciones, evita la caída del cabello y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

De igual manera, la gelatina ayuda a la hormona del crecimiento y aporta aminoácidos como lo son la glicina y la arginina. Por otra parte, las gelatinas de origen vegetal mostraron tener menos cantidad de proteína, aun así cuentan con un alto porcentaje de hidratos de carbono.

Beneficios de la gelatina

La gelatina también tiene otros beneficios como en la piel, debido a su buena cantidad de colágeno. Es por eso que esta fuente se considera como una opción válida para evitar arrugas y líneas de expresión.

De la misma manera, la gelatina favorece una digestión adecuada, estimulando la producción de jugos gástricos y también evita los problemas gastrointestinales.

También es buena opción para fortalecer los huesos, ya que absorbe el calcio y previene la perdida ósea, Por si fuera poco, puede disminuir el dolor en las articulaciones.

De hecho, ayuda a perder peso, debido a su alto contenido de proteínas, y porque da una sensación de saciedad. Por su parte, la gelatina ayudará a mejorar la calidad de sueño, porque cuenta con glicina, la proteína encargada de estimularlo.

De igual forma, la gelatina puede ayudar a los deportistas a recuperarse de sus lesiones debido a su alto contenido en proteínas, que se caracterizan por su capacidad para recuperar tejidos.

Asimismo, hidrata a las personas de la tercera edad, ya que varias personas a esa edad no pueden masticar, eliminado de esa forma un compilado de alimentos que pueden afectar a la salud. Es por eso que varios centros hospitalarios acuden a la gelatina para alimentar a varios pacientes, por ser un postre rico en proteínas.

Finalmente, si se trata de una gelatina rica en proteínas y sin azucares, los diabéticos no tendrán problema de consumirla. No obstante, siempre se recomiendo mirar el etiquetado y asegurarse de que no tenga hidratos de carbono del tipo azúcares.

Ingredientes

Un sobre de gelatina del sabor que usted desee

1 taza de agua

1/2 taza de azúcar

Pasos para hacer gelatina

Poner el agua a hervir y cuando se llegue al punto de ebullición se debe retirar y acto seguido añadir el azúcar sobre el mismo. Se debe remover hasta que quede bien disuelto.

Añadir el sobre de gelatina con el sabor que haya escogido y continúe removiendo hasta que esté completamente integrado.

Vuelca el contenido en los moldes de gelatina o en los recipientes que haya escogido para la presentación.

Meterlo en la nevera las horas necesarias, hasta que se vea que se ha gelificado por completo. Después, solo queda desmoldar o presentar dentro del molde.

La gelatina mejora el estado de los huesos, tendones, articulaciones y evita la caída del cabello. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Daños que causa la gelatina

Pese a que la gelatina cuenta con un sin fin de beneficios, si esta se llega a consumir de una forma adecuada. Sin embargo, si usted padece de una serie de enfermedades, lo más recomendable es que no se abuse del consumo de la gelatina.

Trombosis: debido a que la gelatina aumenta la coagulabilidad de la sangre, no es recomendable su consumo. Además, si sufre de problemas en las venas, la gelatina podría agravar la situación.

Enfermedades cardiovasculares: nunca debe usarse si padece aterosclerosis.

Enfermedades gastrointestinales: si se sufre de hemorroides o si es propenso al estreñimiento, lo mejor es limitar el uso de gelatina y productos alimenticios que la contengan.

Enfermedad renal: si se padece de una enfermedad renal, es decir, trastornos del metabolismo de la sal y agua o si se sufre de una enfermedad hepática, lo mejor es no consumir gelatina con regularidad.