Glucosa alta: cómo se usa el romero para regularla naturalmente

Según explica el portal de salud y medicina Medlineplus lo niveles de azúcar (glucosa) de una persona que padece diabetes se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Medlineplus menciona que tener niveles desmedidos de azúcar en la sangre puede desencadenar otro tipo de enfermedades graves, ya que puede dañar otros órganos del cuerpo como: los ojos, los riñones y los nervios. “La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro”.

Aunque esta enfermedad no tiene cura, una buena alimentación, la práctica de actividad física frecuente y el consumo o suministro de medicamentos prescritos por el médico tratante hacen que sea posible vivir con la enfermedad sin mayores complicaciones.

La diabetes puede perjudicar varios órganos, entre ellos, el riñón. - Foto: Getty Images

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por sus siglas en inglés, mencionan que este padecimiento se puede prevenir y tratar cuando ya se tiene, pese a que es una enfermedad crónica (de larga duración); todo dependerá de los hábitos y la disciplina del paciente.

”La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como bajar de peso si se tiene sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente”.

Se cree que algunos productos naturales ayudan con el tratamiento de los síntomas que genera esta enfermedad. El portal de salud de la Clínica Carlos Slim menciona que “profesionales de la salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), indican que las propiedades del té de romero pueden servir como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes tipo 2″.

Antes de consumirlo se sugiere contar con la aprobación de un profesional de la salud.

Según la investigación, consumir dos litros de té de romero puede “proteger al ácido desoxirribonucleico (DNA), mejorar y disminuir el porcentaje de los lípidos en la sangre de manera significativa, y reducir el riesgo de sufrir un infarto o un accidente vascular-cerebral”.

La bebida fue ingerida por pacientes que padecen de diabetes tipo 2 y que tienen que suministrarse insulina de manera frecuente.

El romero es usado como un remedio natural para prevenir diversas enfermedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esto es un parteaguas, probamos el té en personas que sufrían ese tipo de diabetes, que usan insulina regularmente y podría tener grandes beneficios tanto clínicos como económicos para el sector salud y la población”, explicó Raquel Báez Lozano, asesora de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina y Profesora del Programa Internacional, de la Facultad de Medicina de la UAG.

Por otra parte, el portal Hola Doctor indica que actualmente el romero es usado para tratar otras afecciones como la ansiedad y el estrés; además, se emplea de manera frecuente en la cosmética natural para prevenir y tratar la alopecia, para atenuar las arrugas y prevenir el envejecimiento prematuro y para reducir el exceso de grasa y sebo en la piel del rostro.