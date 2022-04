Iniciar la semana con buena actitud luego de Semana Santa es posible con estos siete consejos

Luego de terminar la Semana Mayor, en la que algunas personas tomaron un descanso y otras tuvieron que trabajar, llega el lunes y con este día las responsabilidades de un nuevo comienzo. Usualmente, durante los lunes la actitud es baja y por ello las labores se pueden ver comprometidas.

De acuerdo con información recopilada por el portal Ciudaris, los lunes son “perezosos”, pero también pueden ser considerados como el día de la recuperación. Respecto a la segunda variable, la energía, actitud y ganas de iniciar el día con el pie derecho son indispensables.

De hecho, existen claves desde la psicología que pueden hacer del primer día de la semana un tiempo lleno de felicidad. Entre los consejos más representativos está el no comenzar el lunes como si fuera un día más; al contrario, quien desea un aura diferente puede tomar la iniciativa de levantarse 50 minutos antes para preparar la mente y relajarse un poco, según ABC El recreo.

Si bien es cierto que el ser humano es un acumulado de emociones que pueden ser controladas, estas, a veces, juegan una mala pasada. Desde luego, la actitud tiene un papel fundamental en la mejoría del comportamiento individual y colectivo. Expertos en psicología dicen que tener una buena actitud está ligada a la favorabilidad del entorno, se da como una respuesta a factores externos que no solo tienen que ver con el ambiente, sino también con las personas.

Así las cosas, el blog de Runtastic indica que para conseguir la motivación los días lunes es necesario tener en cuenta consejos como:

1. Planificar los lunes el viernes por la tarde

Por lo general, el viernes es uno de los días favoritos para la mayoría de personas, en especial de aquellas que no trabajan los fines de semana. El citado portal de ejercicio y mente señala que cuando alguien suele sentarse todo el día en el escritorio durante los días lunes, debería cambiar el chip adelantándose a los acontecimientos. Para ello, el viernes se puede planear lo que se realizará el primer día y así sucesivamente hasta terminar la semana.

Idea creativa de concepto de idea e innovación para planificar la semana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Buscar soluciones y no problemas

No todos los fines de semana son espectaculares y a veces pueden repercutir en el accionar del inicio de la semana. No obstante, a pesar de las adversidades, existen las responsabilidades, así que se debería aprender a afrontar los problemas.

Teniendo en cuenta recopilaciones de AGS, un grupo de psicólogos en Madrid, no resolver los problemas generan un malestar acumulativo y esto incide en el diario vivir. En efecto, la persona podría concretar la problemática, hacer una lista de posibles soluciones, valorar las consecuencias y aceptar los resultados, sea cual sea el fin.

3. Preparar la comida antes

Empacar el almuerzo o snacks quita tiempo que puede ser aprovechado en otras actividades como leer, escuchar música o simplemente llevar a cabo ejercicios de respiración y control. En esa sintonía, el domingo puede ser aprovechado para preparar los alimentos del día lunes y, adicionalmente, planear un menú semanal que mitigue una de las tareas cotidianas, según Runtastic.

4. Música

Varios estudios han llegado a la conclusión de que la música influye en el estado de ánimo de las personas, por lo que no es un secreto que escuchar música triste por una ruptura o al comenzar el día no es para nada recomendable. Lo mejor es iniciar con tonos y melodías felices como ´Don’t Stop me Now´ de Queen, del disco Jazz de 1978, considerada como una de las canciones más alegres, según la ciencia.

5. Mitigar el estrés

El estrés no solo afecta el estado de ánimo, también se entromete en la salud de las personas. El sitio Medline Plus consigna que estar estresado produce falta de energía o concentración, factores que son necesarios para comenzar la semana. La clave para evitarlo está en aprender a dividir lo laboral con lo personal, además priorizar las actividades de la más importante a la que menos trabajo devenga.

6. Agradecer

Un simple acto como dar las gracias puede cambiar el ánimo personal y grupal, la cultura japonesa suele ver el agradecimiento como un pilar en el hábito de vida y crecimiento individual. De esta manera, agradecer por todo es una alternativa para hacer de los lunes un mejor día, ya que genera ”una sensación de estima y de querer corresponder un favor o beneficio que nos han dado”, apunta Psicoactiva.

7. Día favorito

Runtastic recomienda hacer del lunes el día favorito de la semana, se trata de darle un giro a la mente y convertir lo que menos produce bienestar en algo productivo. Se puede iniciar realizando algo que genere felicidad, es decir, un hobbie o llamada a un ser querido.