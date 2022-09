Jugo verde para combatir el estreñimiento: así se prepara

El estreñimiento es una de las afecciones del sistema digestivo más común en las personas. Tener dificultades con el tránsito intestinal a la hora de ir al baño puede ser considerado como un calvario por las personas que padecen estreñimiento de manera temporal o crónica.

Según reportes recolectados al rededor del mundo, una de cada siete personas en el mundo padecen de estreñimiento. Según el portal web de salud del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, es una afección que altera la frecuencia con la que una persona evacua los desechos.

“Es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”, señala el portal digital.

El estreñimiento se presenta con frecuencia cuando los desechos o las heces se mueven muy lento a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente. Las obstrucciones en el colon o el recto puede ser otra de las causas para el estreñimiento.

Para prevenir el estreñimiento los expertos aconsejan llevar un estilo de vida saludable con una dieta rica en fibra. - Foto: Getty Images

De manera menos frecuente, pero puede es considerada una causa, problemas en el sistema nervioso pueden tener incidencia en la presencia de estreñimiento a la hora de tratar de expulsar los desechos corporales, según explica el portal web de la Clínica Mayo,

“Los problemas neurológicos pueden afectar los nervios que hacen que los músculos en el colon y el recto se contraigan y muevan las heces a través de los intestinos”, señala.

Para prevenir el estreñimiento los expertos aconsejan llevar un estilo de vida saludable con una dieta rica en fibra, la mediterránea es un ejemplo que se puede tener en cuenta. Beber abundante líquido está entre las recomendaciones para evitar esta afectación.

El sitio digital experto en salud, Cuidate Plus se refiere a los hábitos que se deberían tener en cuenta para prevenir el desarrollo del estreñimiento.

“Aproximadamente dos litros de agua al día, realizar ejercicio de forma regular y acostumbrar al cuerpo a ir al baño cuando tenga ganas de defecar en lugar de esperar”, asegura.

La microbiota cumple funciones clave como proteger el cuerpo de infecciones y bacterias. - Foto: Getty Images

Los jugos verdes pueden ser una excelente alternativa a la hora de proporcionarle las herramientas nutricionales al cuerpo para estimular un correcto tránsito digestivo. Además de mantener un equilibrio bacteriano en el colon (el cual cuenta con billones de bacterias), estas tienen la capacidad de facilitar las funciones intestinales.

El sitio digital experto en estilo de vida, Gastrolab, comparte una sencilla receta para preparar un delicioso y nutritivo jugo verde capaz de contribuir al buen funcionamiento del colon.

Ingredientes

1/2 taza de col blanca

1/2 taza de espinacas

1/2 manzana verde

1/2 aguacate

1.5 tazas de agua

Preparación

Lavar y desinfectar muy bien la col, las espinacas y la manzana (desechar las semillas de la manzana)

Añadir estos ingredientes a la licuadora para luego agregar el aguacate y el agua, activar la licuadora hasta tener una buena mezcla.

Lo ideal es tomar este jugo verde durante siete días, luego descansar una semana y volver a tomarlo durante otros siete días.

Se recomienda por parte de los expertos en la salud incorporar hábitos de vida como la actividad física el bajo consumo de grasas o comidas irritantes para el colon, así como el consumo de abundante agua. En caso de que el estreñimiento se torne crónico es importante visitar la médico para que se logre identificar que es lo que está sucediendo en el sistema digestivo, y además aplicar el tratamiento necesario.