La especia que mejora la circulación sanguínea y ayuda a prevenir la formación de coágulos

Una mala circulación sanguínea no solo tiene efectos a mediano y largo plazo, pues a veces empiezan a ser perceptibles desde mucho antes, al punto que podrían desembocar en consecuencias graves si no se tratan a tiempo. Son varias las señales de anomalías en el flujo sanguíneo, mismas que no deben ser ignoradas sino consultadas cuanto antes por especialistas.

Entre los signos de alarma se encuentran los calambres musculares, sensación de hormigueo y entumecimiento, hinchazón y constancia de frío en algunas extremidades como las manos o pies. En algunos casos, el problema (que no es una enfermedad por sí misma sino el resultado de varios factores) puede requerir un tratamiento con anticoagulantes.

La mala circulación en las piernas deriva de diversas causas. - Foto: Getty Images

En ese sentido tiene lugar la formación de coágulos que no es otra cosa más que una masa. Su aparición llega cuando las proteínas y plaquetas “se pegan”. El portal informativo MedlinePlus explica que estos se pueden ver cuando una persona sufre algún golpe, aunque a veces se originan en lugares imperceptibles conduciendo a riesgos considerables para la salud.

Lo anterior porque esta acumulación o masa puede circular, a través de los vasos sanguíneos, hacia órganos vitales como los pulmones, riñones, corazón y cerebro (con riesgo de sufrir consecuencias mortales). Su potencial peligro está sujeto al lugar donde se forma; pero incluye trombosis, accidentes cerebrovasculares isquémicos e insuficiencia renal.

¿Cómo mejorar la circulación naturalmente?

Si bien es cierto que los tratamientos naturales no reemplazan las prescripciones médicas, algunos de estos podrían contribuir en la misma línea, siempre y cuando haya una supervisión del especialista. Cabe destacar que, en principio, las habituales recomendaciones de actividad física regular y alimentación equilibrada se ubican en un primer plano.

Algunos alimentos podrían ayudar considerablemente a mejorar la circulación en extremidades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La plataforma Cuerpo y Mente pone en relieve los beneficios de las proteínas y grasas buenas para que los vasos no allanen el camino a ‘grumos‘ de sangre, a lo cual se suma bajar el consumo tanto de bebidas alcohólicas como cigarrillo. Sin embargo, cuando al paciente ya se le han recetado anticoagulantes estos no se deben suprimir (salvo indicación médica).

Una de las especias vinculadas con resultados de mejor fluidez en el torrente sanguíneo es la albahaca, gracias a su contenido en vitamina K. No obstante, respecto a esta hay que buscar un equilibrio, pues su carencia podría desencadenar en sangrados y, su abuso, en otros efectos contraproducentes.

La albahaca puede ayudar a mejorar la circulación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Con ‘bondades’ atribuibles para la circulación también está la col rizada y el brócoli. El portal unComo sugiere aumentar la ingesta de comida con buena fuente de fibra que, a su vez, disminuye el grado de colesterol y triglicéridos en la sangre. En búsqueda de ese objetivo, la lista incluye frutos secos (almendras, pistachos, nueces, etc.), cereales, frutas (aguacate, pera; por ejemplo), verduras y legumbres.

Principales causas de espesor en la sangre

MedlinePlus señala algunas de las principales causas para que la sangre se torne espesa y engloba antecedentes familiares, padecimientos cardíacos como hipertensión, lesiones, algunos medicamentos e infecciones. De igual forma, son múltiples las personas que podrían estar sujetas a factores de riesgo, entre ellas, con las siguientes características:

1. Obesidad.

2. Ausencia o baja actividad física.

3. Permanecer de pie o sentado durante largas horas (esto último frecuente entre quienes trabajan desde casa).

4. Consumo de cigarrillo.

5. Estado de embarazo.

6. La edad, pues a medida que pasa el tiempo mayor es la probabilidad de ser diagnosticado con ciertas enfermedades.

Una vez detectadas anomalías en la circulación, el tratamiento podría variar en casos particulares, aunque cambios en los estilos de vida ayudan a que las afecciones no presenten complicaciones. Por ejemplo, dejar a un lado el sedentarismo y prestar mayor cuidado en la alimentación.