“La eutanasia puede llegar a ser un gran acto de amor”: el médico Arnoldo Kraus, uno de los invitados más polémicos del Hay Festival 2024

Es que los tiempos que corren, explica, no son fáciles. “El mundo está absolutamente enfermo, el mundo y la sociedad. Los modelos que conocemos han fracasado. Más de la mitad de la población vive en extrema pobreza. Y no es que la sociedad te orille a suicidarte, pero la sociedad contemporánea es poco amigable, poco presente en cuanto a abrazar a las personas. Con el covid-19, los suicidios se han disparado porque se incrementaron la soledad, las deudas económicas, la incertidumbre del futuro. No diré que la sociedad te invita a suicidarte, pero una sociedad tan enferma desatiende a su gente, no le ofrece lo que necesita”, asegura Kraus.