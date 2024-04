La fruta que ayuda a reducir la presión arterial alta y a regular el azúcar en la sangre

La presión arterial elevada, al igual que los niveles de azúcar altos, son afecciones que inciden directamente en la salud del corazón. Estas enfermedades normalmente son silenciosas y no registran síntomas hasta cuando están avanzadas, por lo que su prevención es la mejor forma de hacerles frente.

¿Qué pasa en el cuerpo si se come mucho banano?

Una de las frutas recomendadas para ayudar a regular la tensión arterial y la glucosa en la sangre es el banano. Esta fruta es una importante fuente de pectina, un tipo de fibra que apoya las funciones digestivas del cuerpo. Además, aporta magnesio y vitaminas C y B6 que fortalecen la salud del aparato óseo, muscular y el sistema nervioso.

El banano es rico en fibra que ayuda a controlar niveles de azúcar en la sangre. Lo recomendable es adicionarlo a la dieta no tan maduro. | Foto: Getty Images

Plátano para la presión arterial

De igual forma, se dice que ayuda en el control del azúcar. Sin embargo, para este caso lo mejor es consumirlos poco maduros. Según el portal Canal Diabetes , el almidón resistente de los plátanos verdes no eleva los niveles de glucosa y, por el contrario, puede controlarlo a largo plazo. Los amarillos y maduros contienen más azúcar.

Otros beneficios

Promueve la pérdida de peso: Contrario a lo que muchas persona piensan, consumir esta fruta no sube de peso, gracias a que sacia el apetito, lo que a su vez ayuda a mitigar la ansiedad por comer y picar entre horas cualquier alimento rico en azúcar o grasas saturadas. Por esto mismo, puede ser útil para promover una baja en los kilos de más.

El plátano verde, en particular, contiene almidón resistente. Según un estudio publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, este tipo de nutriente ayuda a reducir el apetito y favorece el control del peso.