La fruta rica en vitamina C que purifica la sangre y regula la presión arterial

Las frutas son un grupo de alimentos de origen vegetal que le aportan grandes beneficios al organismo. Por eso, incluirlas en la dieta alimenticia es de vital importancia para mantener óptimas condiciones de salud.

Se pueden consumir sin problemas en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Además, pueden sustituir de forma perfecta a los snacks sintéticos.

Los enormes beneficios de las frutas tienen que ver en gran medida con las vitaminas que estas acumulan, pues las mismas son esenciales para que cada uno de los sistemas del organismo pueda funcionar de una manera correcta. Si existe su carencia, el cuerpo enfrentará problemas como la confusión, los dolores de cabeza o, incluso, anemia.

Precisamente, sobre el consumo de estos alimentos de origen vegetal y su aporte de vitaminas, es relevante hacer hincapié que hay una fruta en particular que es muy rica en vitamina C y que tiene la capacidad de purificar la sangre y regular los niveles de presión arterial. Antes de conocerla, es oportuno abordar los aspectos mencionados.

Por un lado, la sangre es “tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Es importante tener en cuenta, inicialmente, que el grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana, que permite que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. - Foto: Getty Images

La entidad agrega que “hay cuatro grupos de sangre: A, B, AB y O. Asimismo, la sangre es Rh positivo o Rh negativo. Así, si su tipo de sangre es A, es A positivo o A negativo. Su tipo de sangre es importante si necesita una transfusión de sangre. Y su factor de sangre puede ser importante si usted queda embarazada, ya que, la incompatibilidad entre su tipo de sangre y el de su bebé puede crear problemas”.

Por su parte, la presión arterial es la fuerza que tiene la misma sangre al golpear contra las paredes de las arterias. Cuando el corazón late este indicador es alto, esto es denominado presión sistólica. Y cuando el órgano vital se encuentra en reposo, la presión es llamada diastólica.

Lo que sucede con la presión arterial es que en niveles altos puede producir una enfermedad crónica llamada hipertensión, la cual puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. La hipertensión se suele heredar, pero generalmente es el resultado de llevar un estilo de vida poco saludable.

Ahora bien, según con lo que se enfatizó anteriormente, hay una fruta rica en vitamina C que ayuda a purificar la sangre y a controlar la presión arterial, por lo que previene la hipertensión. Se trata del limón, uno de los alimentos más saludables.

Contiene vitamina B, C y P e incluye minerales como el magnesio, potasio, hierro, fósforo y flúor, por lo que además de su delicioso sabor ácido, es la razón por la que es usado en diversas comidas. - Foto: Getty Images/EyeEm

“Una de las moléculas más estudiadas del limón es el limoneno, el terpeno que da el característico olor a las frutas cítricas y que posee una gran capacidad para reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas, hipertensión, cataratas, infartos y diversos tipos de cáncer”, reseña el portal especializado Cuerpo Mente.

“Además, otra de sus propiedades es que el limón purifica la sangre y resulta vasoprotector, reduciendo la permeabilidad capilar y aumenta su resistencia”, incluye el sitio.

Una de las mejores formas para consumir este alimento de origen vegetal es en zumo, pero es importante no agregarle azúcar para no echar a perder sus múltiples beneficios. Si se va a ingerir en su propio estado, es relevante no hacerlo con sal. Su ingesta debe ser moderada y no hay problema con elegir limones verdes o amarillos.