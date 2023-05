La vitamina clave que elimina el mal aliento de raíz, así se debe consumir

Algunas vitaminas en particular se pueden encontrar en cápsulas.

Las vitaminas son un grupo de sustancias orgánicas complejas que son de gran importancia para el organismo. Los profesionales de la salud recomiendan seguir una dieta alimenticia que se componga, en lo posible, de estos nutrientes tan conocidos.

Su relevancia para el cuerpo humano radica en que son esenciales para que los diferentes sistemas del organismo puedan funcionar de una manera correcta. Las vitaminas, por lo general, se pueden encontrar en la gran mayoría de alimentos de origen vegetal; entre estos resaltan las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales y las semillas.

De igual manera, es necesario destacar que algunas vitaminas en particular se pueden encontrar en cápsulas; sin embargo, estas se pueden consumir únicamente con la autorización de un especialista en el tema. Si un médico no supervisa su ingesta en el estado mencionado, lo mejor es evitarlas.

De acuerdo con Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, existen 13 vitaminas esenciales para el organismo. Estas son:

Vitamina A.

Vitamina C.

Vitamina D.

Vitamina E.

Vitamina K.

Vitamina B1 (tiamina).

Vitamina B2 (riboflavina).

Las vitaminas esenciales se encuentran principalmente en los alimentos y son clave para cuidar la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vitamina B3 (niacina).

Vitamina B6 (piridoxina).

Vitamina B12 (cianocobalamina).

Folato (ácido fólico y B9).

Ácido patoténico (B5).

Biotina (B6).

Cabe mencionar que las vitaminas se dividen en dos grupos. El primero de ellos son las liposolubles, que son las que se almacenan en un órgano como el hígado y en los músculos. Entre estas destacan las vitaminas A, D, E y K.

El segundo tipo son las hidrosolubles, que son las que no se almacenan en el organismo. Entre estas figuran las vitaminas correspondientes al grupo B y la C. De estas la B12 es la excepción, pues también se acumula en el hígado.

Vitaminas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El consumo de vitaminas es tan importante para el cuerpo, por ejemplo, que hay una de ellas en especial que tiene la capacidad para eliminar de raíz el mal aliento o halitosis, como también se le conoce. Antes de conocerla, se abordará sobre esta afección tan molesta.

“Hay muchas razones por las cuales usted puede tener mal aliento. Puede ser porque no se cepilla o no usa el hilo dental frecuentemente. La bacteria que se acumula en su boca y entre los dientes produce mal olor. Otras causas pueden ser enfermedades de las encías, boca seca o caries, sinusitis u otros problemas con su nariz. Algunos alimentos también pueden causar mal aliento (o halitosis) como cebollas crudas, ajo o repollo. Por supuesto, fumar produce su propio mal olor. Así mismo, algunos medicamentos y enfermedades pueden causar un mal aliento característico”, explica Medline Plus.

Una de las principales alternativas para combatir el mal aliento o halitosis es mantener durante un tiempo permanente buenos hábitos dentales. Para esto una persona se debe cepillar los dientes tres veces al día, utilizar hilo dental y utilizar enjuagues bucales.

Ahora bien, como se mencionó en párrafos anteriores, hay una vitamina en especial que es ideal para eliminar del todo el mal aliento o halitosis. Esta es la muy conocida vitamina C, que se puede encontrar en algunos alimentos y en pastillas.

La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

“La vitamina C puede ayudar a mejorar tu aliento. La vitamina C crea un medio ambiente inhóspito para las bacterias en nuestra boca”, reseña la plataforma digital El Financiero.

Esta vitamina tan popular se puede adquirir a través de las frutas cítricas; entre estas resaltan la naranja, la mandarina, el limón, el pomelo, la toronja, entre otras más. Consumiendo alguna de estas frutas a diario se obtienen las dosis de vitamina C suficientes para eliminar el mal aliento.