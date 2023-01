La hierba medicinal que protege contra el daño hepático y los cálculos biliares

Es importante consultar con un profesional de la salud y no reemplazar con remedios caseros el tratamiento indicado.

Aunque mantener una dieta rica en frutas y verduras que se destaque por sus propiedades diuréticas, antimicrobianas y antioxidantes no necesariamente elimina el riesgo de padecer alguna enfermedad, más bien lo reduce o posterga.

Por esto, es importante tener hábitos que contribuyan al bienestar del cuerpo, mismos que no solo se enfocan en la alimentación, sino en otros aspectos de la vida diaria, como hacer ejercicio, socializar, no fumar, no tomar, factores preventivos que pueden ser favorables para el cuerpo, que disminuyen los posibles daños hepáticos y la aparición de cálculos biliares, por ejemplo.

Daños hepáticos

Muchas son las enfermedades asociadas con el hígado, un órgano tan relevante para el cuerpo, ya que ayuda a eliminar las toxinas y a digerir los alimentos, explica la Clínica Mayo.

El centro especializado en ciencia y salud asegura que quienes tienen daños hepáticos no necesariamente perciben sus síntomas, por lo que se debe prestar atención a señales que envía el cuerpo como un aviso de que algo no está bien. Cansancio crónico, pérdida del apetito, color claro en las heces, inflamación en el abdomen, náuseas, vómito, rasquiña en la piel, entre otros.

Es entonces que los daños hepáticos se pueden presentar por infecciones como hepatitis B, que es una enfermedad hepática que se produce por la infección del virus hepatitis B que afecta las actividades principales del hígado.

El hígado graso, según la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, es una enfermedad producto de la acumulación de grasa en dicho órgano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una persona se puede infectar luego de haberse sometido a transfusiones de sangre, por ejemplo, ya que se puede transmitir por medio de agujas, o a través de relaciones sexuales sin protección.

Lo mismo ocurre con el hígado graso, que según la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, es una enfermedad, producto de la acumulación de grasa en dicho órgano, que se divide en dos tipos: el hígado graso no alcohólico, y el hígado graso por el alcohol.

El primero no se asocia con el consumo de una bebida, sino que se presenta por el daño en las células de este órgano, causando, en algunos casos, fibrosis.

El segundo se debe al alto consumo de bebidas alicoradas que la persona ingiere, ocasionando daños en el organismo.

El cuidado del hígado es fundamental para conservar la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, otras enfermedades, como el cáncer de hígado, el adenoma hepático y los cálculos biliares que se relacionan con afecciones hepáticas, pueden ser tratadas o prevenidas con alimentos como la cúrcuma, según Medical News Today.

Cabe mencionar que los expertos de la Clínica Mayo señalan que los cálculos biliares son acumulaciones de fluidos que pasan por el estómago y se forman en la vesícula. Los causantes de estos depósitos podrían estar relacionados con el colesterol, el exceso de bilirrubina o el mal funcionamiento del órgano; por esto, para prevenir tanto daños hepáticos como biliares, se señala que la cúrcuma tiene un efecto protector.

La cúrcuma tiene efectos antioxidantes. - Foto: Getty Images

Té de cúrcuma

De acuerdo con Medical News Today, la curcumina, siendo un compuesto de la cúrcuma, tiene beneficios sobre el hígado y sus células, estimulando la producción de bilis y contribuyendo en el proceso digestivo.

Entre tanto, la infusión de cúrcuma se caracteriza por propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que protegen y reparan las células del cuerpo. De acuerdo con MedlinePlus, “los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células”.

La cúrcuma puede ayudar a aliviar el dolor crónico y la inflamación. - Foto: Getty Images

Modo de preparación

Hervir una taza de agua (o la cantidad que se desee). Agregar una cucharadita de cúrcuma. Dejar reposar para luego consumir.

Cabe señalar que el consumo no moderado de cúrcuma puede ser perjudicial para la salud, causando irritación en el estómago. Asimismo, no se recomienda para mujeres en etapa de lactancia, por esto es de tal importancia consultar con un médico.