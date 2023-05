La mejor vitamina para el cuidado del cerebro y la memoria

Productos de mar: En general, los productos de mar son saludables para el organismo. Las sardinas, las ostras, los mejillones, el salmón y el bacalao son fuentes de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud del cerebro. Estos alimentos son ricos en vitamina B12, selenio, hierro, zinc y proteínas. Si la persona no come pescado, las semillas de chía y las de linaza también son buenas fuentes de omega-3, precisa un artículo publicado en The New York Times.