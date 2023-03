Harvard revela cuál es la vitamina que más protege al cerebro

Con el paso del tiempo, algunos cambios, no solo de apariencia, sino en la salud, empiezan a ser la señal más perceptible del envejecimiento. La aparición de algunas enfermedades, cansancio (tanto físico como mental) y dificultad para realizar actividades que años atrás no generaban mayor esfuerzo son prueba de ello.

Los especialistas suelen recomendar que, desde temprana edad, no se relegue la importancia de cuidar la salud en aras a obtener resultados a corto y largo plazo; pues, a medida que transcurren los años, será el organismo el que agradezca lo practicado en la juventud. La comida equilibrada y ejercicio son, en primera instancia, las sugerencias más recurrentes y se suman otras.

La alimentación juega un papel clave en la salud del cerebro. - Foto: Getty Images

No son pocos los alimentos que contienen múltiples vitaminas para potenciar la salud, reflejándose ventajas en diferentes partes del cuerpo. En el caso del cerebro, considerado como el más ‘complejo’ y con incidencia en el funcionamiento general del cuerpo, su cuidado no es un asunto menor.

Esta es la opción recomendada

Con el fin de potenciar la salud cerebral, expertos recomiendan las vitaminas de la categoría B. En su libro This is your brain on food, Uma Naidoo, integrante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hace hincapié en cómo una ingesta de nutrientes apropiada ayuda en el aspecto cognitivo y psicológico (que abarca la depresión y ansiedad).

La especialista explica que la comida tiene el potencial de incrementar la inmunidad y refiere a estudios que la conectan con el insomnio y la demencia. Un punto en el que Naidoo se centra es: la persona es 100 % lo que come e invita a ‘reflexionar’ cuando se habla de dietas, pues más allá de la apariencia física y búsqueda de longevidad, hay efectos en el cerebro.

Para el cerebro, especialistas recomiendan la vitamina B. - Foto: Getty Images / gece33

El portal DACER (que incluye a expertos en tratamientos neurológicos) también ratifica ese grupo de sustancias como las de mayor beneficio cerebral, pero se centra en la B12 al referir a una mejoría en las funciones neuronales. Cuando se produce una lesión en esa área, esta tiene la capacidad de ayudar en el proceso de curación.

La plataforma Saber Vivir Tv destaca la tiamina o vitamina B1, gracias a su aporte para que los hidratos de carbono se transformen en energía y cuando una persona tiene niveles inferiores de esta, los efectos se pueden reflejar en su cognición. En cuanto a la BC o piridoxina su importancia recae tanto en el desarrollo del cerebro y nervios como en las grasas, proteínas y azúcares.

¿Qué alimentos tienen vitamina B?

Saber Vivir Tv menciona en esta categoría la carne de cerdo, nueces, naranjas, huevos, uvas pasas y cereales integrales (principalmente de la clasificación B1). Respecto a otras vitaminas como la B2, esta se puede encontrar en los champiñones, hígado, sardinas, yogur, lentejas y almendras, por mencionar solo algunos.

La B3 (conocida también como niacina) está presente en una variedad de alimentos como el pollo, atún, cordero, salmón y sardinas. Según la plataforma mencionada anteriormente, la niacina ayuda a convertir la comida en energía y entregar glucosa a las células, además de estar involucrada en la generación de colesterol y grasas vitales.

Referencia de algunos alimentos que contienen vitamina B. - Foto: Getty Images / bit245

La B9 resulta esencial para la salud neuronal y es la que también se distingue como ácido fólico. Se halla en el hígado, las legumbres, aguacate, melón, nueces y tomate (por ejemplo). Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para una gestante esta es vital, ya que “puede ayudar a prevenir” condiciones “de nacimiento graves del cerebro (anencefalia) y de la columna vertebral (espina bífida)” en el recién nacido.