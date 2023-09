La potente hierba aromática que depura las heces acumuladas y los gases atorados en el estómago

La presencia y expulsión de gases en el estómago son reacciones normales del sistema o aparato digestivo, y de hecho, estos se eliminan del cuerpo a través de la boca, en forma de eructos, o por el recto, mediante las llamadas flatulencias. Por lo general, no se quedan atrapados, se suelen mover con facilidad por sus propios conductos.

“La presencia de gas en el sistema digestivo es una parte normal del proceso de digestión. La eliminación del exceso de gas (mediante los eructos o la flatulencia) también es normal. Es posible que sientas dolores a causa de los gases si estos están atrapados o no se mueven con facilidad a través del sistema digestivo ”, explica Mayo Clinic , instituto internacional de investigación clínica.

La salvia también es rica en vitaminas A y C y por tal razón es buena para fortalecer el sistema inmunitario , pues este es una red compleja de células, tejidos, órganos y las sustancias que estos producen, y que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades, según MedlinePlus , la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Cabe recordar que el consumo de esta planta está contraindicada en personas con hipersensibilidad, así como no debe ser usada en personas en estado de gestación, porque aún no se dispone de datos científicos suficientes que comprueben que la salvia, sea segura durante el embarazo. A lo anterior se suma, que no debe ser empleada durante el periodo de lactancia porque reduce la producción de leche.