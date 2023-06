La potente infusión que elimina la celulitis y la piel de naranja

La celulitis es una afección de la piel muy común e inofensiva que provoca la aparición de protuberancias y hoyuelos en los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen, la cual prevalece más en las mujeres que en los hombres, de acuerdo con Mayo Clinic.

De hecho, la mayoría de las mujeres desarrollan algo de celulitis después de la pubertad. Esto se debe a que la grasa de las mujeres se distribuye generalmente en los muslos, las caderas y los glúteos.

Por tal razón, la mejor forma para reducir la piel de naranja es llevando una alimentación balanceada y realizando ejercicio, mínimo 30 minutos al día, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El factor genético puede incidir en el desarrollo de celulitis. - Foto: Getty Images

Ahora bien, además de llevar una rutina de ejercicio, la alimentación juega un papel fundamental. Las frutas, por ejemplo, son antioxidantes que ayudan a combatir este tipo de problemas en la dermis. Según el portal ‘La Verdad’, la piña es una fruta que contribuye bastante, pues “tiene un alto contenido de agua y antioxidantes. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelina que facilita la digestión”, se lee.

Por otro lado, el jengibre también juega un rol primordial, pues “posee propiedades antioxidantes, así como antiinflamatorias que ayudan con la pérdida de peso, debido a que favorecen la eliminación de grasas”.

Bajo este contexto, la combinación de estos dos alimentos en un té serán la solución para eliminar la celulitis o la llamada ‘piel de naranja’.

¿Cómo se prepara?

Se debe hervir el agua, luego agregar la cáscara de piña y jengibre, y dejar hervir por unos 10 minutos. Posteriormente, se cola la infusión y deja enfriar, para finalmente tomarla.

Además de beber esta infusión, también se agregan ciertos parámetros que se deben cumplir para tener una pie más tonificada. Estos son los siguientes:

Consumir menos sal

Evitar el alcohol

Beber 2 litros de agua al día

Usar menos ropa ajustada

Evitar mucho tiempo estar sentada o de pie

Una de las partes en donde normalmente aparece la celulitis es en las piernas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El ejercicio, parte fundamental

Sobre el ejercicio, los expertos recomiendan realizar sentadillas o elevación pélvica, ya que estos tonifican las piernas y los glúteos.

Sin embargo, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir con los objetivos diarios.

De acuerdo con un ensayo de la experta en entrenamiento físico, Trine Moholdt, reveló que hacer ejercicio en las noches ayuda a regular la glucosa.

Asimismo, varios entrenadores dijeron que el realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Además, según un informe del Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Chicago, en la tarde el cuerpo alcanza la temperatura corporal máxima, por lo que el organismo se encontraría en mejor momento para realizar actividad física de resistencia y aumento de masa muscular.

Pero, para otros entrenadores, la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlos, porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos como mucho trabajo o cansancio.

Además, porque estudios demuestran que realizar ejercicio liberan endorfinas, que inducen la sensación de felicidad y dopamina que genera la sensación de placer. Por tal razón, se inicia el día con un mejor estado de ánimo.