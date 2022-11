La vitamina que ayuda a prevenir la osteoporosis y mejorar la circulación sanguínea, según estudio

Un creciente número de investigaciones sugiere que ingerir cantidades adecuadas de vitamina K puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, problemas cognitivos, osteoartritis y discapacidades físicas.

Sin embargo, muchas personas mayores no ingieren una cantidad suficiente. Aproximadamente el 60 % de los hombres y el 40 % de las mujeres de 51 años o más no ingieren las cantidades recomendadas de vitamina K - 120 microgramos (mcg) para los hombres y 90 mcg para las mujeres, según un análisis del equipo especializado en vitamina K del Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging de Tufts University en Boston.

Entre los hombres mayores de 70 años, dos tercios no reciben suficiente vitamina K, según el estudio. “Necesitas algo de vitamina K en la dieta para tener una salud óptima”, dice la coautora del estudio Sarah Booth, directora del laboratorio de Tufts.

La vitamina K se prescribe como tratamiento para la osteoporosis. - Foto: Foto: Getty Images.

“Si llevas una dieta equilibrada con frutas y verduras, probablemente ingieras una cantidad adecuada de vitamina K. Pero a medida que las personas se hacen mayores, muchas no lo hacen”, agrega.

La vitamina K es un nutriente liposoluble esencial que puede encontrarse en muchos alimentos, como las verduras de hoja verde, el brócoli, el hígado, las carnes, los guisantes y los huevos.

Por otro lado, varios estudios han descubierto que las personas que comen más alimentos ricos en vitamina K, tienen huesos más fuertes y son menos propensas a las fracturas de cadera. De hecho, en algunas partes del mundo, la vitamina K se prescribe como tratamiento para la osteoporosis.

Ahora bien, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, permite que las empresas afirmen que los alimentos con vitamina K ayudan a la salud de los huesos, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos no ha autorizado una declaración de salud para esta vitamina en Estados Unidos.

Por su parte, Booth y sus investigadores hicieron el seguimiento de más de 1,300 adultos mayores y registraron su capacidad para caminar un cuarto de milla y subir 10 escalones sin descansar.

Descubrieron que quienes tenían niveles bajos de vitamina K en sangre tenían el doble de probabilidad de tener problemas con esas tareas en comparación con quienes tenían niveles suficientes.

Booth señala que, si bien se han realizado algunos pequeños estudios doble ciego aleatorizados sobre la vitamina K, muchos de los estudios más amplios han sido observacionales, lo que significa que los investigadores han descubierto la existencia de relaciones, pero no demuestran necesariamente la causa y el efecto.

Actualmente, se están llevando a cabo más investigaciones que, con suerte, presentarán una imagen más clara de los beneficios de la vitamina K.

Alimentos ricos en vitamina K

Brócoli

Contenido en vitamina K : 110 mcg por 1/2 taza de brócoli cocido.

Además de vitamina K, también es rico en vitamina C, fundamental para el sistema inmune.

El brócoli acaba con los radicales libres y las toxinas, protegiendo la piel y el corazón. Dadas las numerosas propiedades y beneficios del brócoli es uno de los alimentos recomendados para tomar casi a diario.

Zumo de zanahoria

Contenido en vitamina K : 28 mcg por 150 gramos.

Al igual que todas las verduras y frutas de color naranja, las zanahorias deben su color a su alto contenido en betacaroteno, fuente fundamental de vitamina A que favorece la buena visión.

Se recomienda tomar todos los días un vaso en el desayuno para mejorar el metabolismo, el sistema inmune y la piel.

Soja