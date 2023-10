La vitamina que previene la aparición de várices y mejora la circulación

Uno de los problemas más comunes en las personas son la aparición de las várices y la mala circulación, que afecta específicamente las piernas. Aunque no se trata de una enfermedad, esta afección sí es el resultado de factores como permanecer mucho tiempo sentado, provocando intensas sensaciones de dolor, ardor, sensación pulsátil e, incluso, graves úlceras venosas en las piernas si no se tratan a tiempo .

De acuerdo con información de la plataforma del libro de consulta para los médicos y farmacéuticos de Merck & Co, Inc., Rahway, NJ, Estados Unidos (conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá), las arterias son las encargadas de transportar sangre con oxígeno y nutrientes desde el corazón hacia el resto del cuerpo ; caso contrario provocan las venas, las cuales devuelven la sangre de este importante órgano al resto del cuerpo.

Cuando se producen las venas varicosas, “el ensanchamiento de las venas hace que las aletas valvulares (cúspides u hojuelas) se separen. Cuando se está de pie, la fuerza de la gravedad provoca el retroceso de la sangre, que no se detiene porque las cúspides (aletas) de las válvulas están separadas . De este modo, la sangre fluye hacia atrás, llena las venas con rapidez y estas venas tortuosas, de paredes delgadas, se agrandan aún más”, agregó Manuales MSD .

Síntomas de las várices

Merck & Co, Inc., Rahway, NJ, Estados Unidos (conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá) y National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) concuerdan en que dentro de los principales síntomas y señales de alerta ante la aparición de venas varicosas están: