La vitamina que reduce significativamente el dolor en el cuerpo

Una alimentación rica en nutrientes y vitaminas son necesarios para el completo funcionamiento del organismo, con el fin de poder desarrollar adecuadamente las actividades diarias y cotidianas; así como fortalecer y estimular el desarrollo del organismo a través del tiempo. Cada una de ellas cumple una serie de funciones específicas para tener buena salud y una de las mejores formas de obtenerlas es a través de una alimentación equilibrada donde no falten las frutas, verduras y grasas saludables.

El portal de salud Normon señaló que las vitaminas B1, B6 y B12 “ pueden reducir significativamente la gravedad y duración del dolor neuropático (dolor en la zona de los nervios lesionados que puede describirse como un hormigueo o quemazón que se potencia al roce, pudiendo irradiar a las extremidades y alterar la sensibilidad, que no cede con reposo)”.

No obstante, los diferentes estudios que se han realizado no han contado con una amplia cantidad de personas, ni se han realizado durante un lapso de tiempo largo, por lo que sus resultados podrían variar y no podrían considerarse un tratamiento establecido para el dolor de espalda. Cabe mencionar que, la vitamina B12 es un componente vital para la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea.