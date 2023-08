Estos son los beneficios de consumir complejo B diariamente

El consumo de vitaminas de manera regular es clave porque el cuerpo las necesita para crecer y desarrollarse naturalmente. Cada una de ellas cumple una serie de funciones específicas para la buena salud y una de las mejores formas de obtenerlas es con la ingesta de una alimentación equilibrada en la que no falten productos como las frutas y las verduras.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que existen dos tipos: liposolubles e hidrosolubles. Las primeras, que incluyen las vitaminas A, D, E y K, se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos; mientras las segundas no se almacenan y de este grupo forman parte la C y todas las del complejo B.