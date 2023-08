Hay productos que pueden aportarle traer diversos beneficios para el cuerpo por sus propiedades y una de estas es sin lugar a dudas la gelatina sin azúcar. Puede que muchos no lo sepan, pero esta tiene propiedades que pueden prevenir enfermedades.

Aunque no se trata de un alimento curativo o súper poderoso, su contenido nutricional ha sido asociado con la prevención y tratamiento de algunos problemas que puede presentar el organismo, por ejemplo, en la prevención de enfermedades.

Las enfermedades que previene el consumo de gelatina sin sabor

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Deseases “El aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Su función es ayudar al cuerpo a digerir los alimentos. La digestión es importante para convertir a los alimentos en los nutrientes que el cuerpo usa como energía y para su crecimiento y reparación celular.