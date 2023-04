Los cinco ejercicios que puede hacer para quemar grasa del abdomen

Hay diferentes razones por las que la grasa se agrupa en el abdomen. De acuerdo con el portal web Mejor con Salud, una de las más comunes es el sedentarismo, pues cuando una persona no se mueve el cuerpo no se activa, lo que hace que el metabolismo no queme calorías.

Los lípidos en el abdomen también pueden ser causa de estrés, falta de sueño, genética, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, mala alimentación, algunos medicamentos o ingerir comidas en horarios que sobrepasan la media noche, según los especialistas.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una parte de la población no se siente del todo bien con su abdomen y, por eso, buscan alternativas para quemar la grasa que está en esta parte del organismo.

Muchas personas quieren mantener un abdomen tonificado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de las alternativas más efectivas es el ejercicio físico, razón por la cual el portal La vida lúcida da a conocer una seria de ejercicios que permiten dicho objetivo. No obstante, lo mejor será consultar con un profesional de la salud.

Trote con elevación de rodillas

Este ejercicio consiste en trotar mientras se levantan las rodillas hacia el pecho. En ese sentido, se debe iniciar con un trote y luego levantar la rodilla derecha hacia el pecho mientras se mantiene la pierna izquierda hacia atrás. Alternar las piernas durante 20 a 30 repeticiones.

Carrera de velocidad

El ejercicio consiste en correr a toda velocidad durante un período corto de tiempo. Lo mejor será hacerlo durante 30 segundos y luego caminar durante 1 minuto. Repetir durante 20 o 30 minutos.

Caminata rápida en pendiente

Llevar a cabo una caminata rápida, fortalece las piernas y quema las calorías. Por ejemplo, se puede caminar en una cinta de correr con una inclinación del 5% durante 30 minutos.

Caminar ayuda a tonificar el abdomen tonificado. - Foto: Getty Images

Trote de intervalos

Este ejercicio se trata de alternar entre tiempos de trote moderado e intenso. En ese sentido, se podrá trotar a un ritmo moderado durante 2 minutos y luego aumentar la velocidad durante 1 minuto.

Carrera de resistencia

La carrera de resistencia consisten correr a un ritmo constante durante un tiempo prolongado. En ese sentido, se debe correr a un ritmo constante durante 30 o 45 minutos.

Bebidas para eliminar la grasa del vientre

Té verde

Considerado como uno de los quemagrasas más eficaces, el té verde representa una gran alternativa para reducir medidas del vientre sin pasar por dietas estrictas.

Su significativo aporte de catequinas, vitaminas y minerales disminuyen el colesterol, tal y como afirma un estudio realizado por la Chinese Academy of Medical Sciences.

Los científicos han demostrado que el té verde aumenta el gasto energético y la oxidación de grasas a corto plazo tanto en animales como en humanos. Al igual que otros remedios naturales para un vientre plano, solo es efectivo en compañía de dieta y ejercicio.

Ingredientes:

1 bolsa de té verde

1 taza de agua (250 ml)

Preparación:

Hervir una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, retirarla y verterla sobre el té verde.

Dejarlo reposar por 10 minutos y consumirlo.

Debe evitar tomar más de 3 tazas al día, ya que tiene un ligero efecto laxante.

El té verde ayuda a quemar grasa en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Jengibre

El jengibre es una raíz incluida en múltiples platillos tradicionales de diversos países. El mismo cuenta con diferentes propiedades beneficiosas para el organismo, entre las cuales se incluye la pérdida de grasa.

Un estudio reciente publicado en la revista Food Science and Biotechnology encontró que el extracto etanólico del jengibre tiene efecto en el peso corporal. La planta en cuestión es capaz de ayudar a disminuir el peso corporal, el índice de masa corporal y el nivel de grasa en las personas, por lo que te puede ayudar a tener un vientre plano.

Ingredientes:

20 gramos de jengibre fresco.

1 taza de agua

Opcional: limón y miel.

Preparación: