¿Cuántos huevos se deben comer para tener un abdomen plano?

Toda rutina de ejercicio debe complementarse con una alimentación que se adecúe a las necesidades de cada organismo, pues lo peor que puede hacer una persona es quedarse corta en nutrientes. Si llega a este punto, los músculos no tendrán oportunidad de desarrollarse, generando complicaciones en materia de salud.

Consultar a un nutricionista experto es importante a la hora de saber en qué frecuencia consumir los distintos grupos alimenticios. Una vez la persona sepa qué tipo de comidas puede beneficiarle, podrá comenzar a sacarle mejor provecho.

Comer huevo puede ayudar a tonificar el abdomen. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para tener un abdomen plano, se puede considerar incluir con mayor frecuencia los siguientes alimentos en la dieta:

Alimentos ricos en vitamina C

Al momento de marcar el abdomen, es importante incluir alimentos que aporten vitamina C, esta es necesaria para que el cuerpo lidie con la hormona del estrés: el cortisol.

La producción de esta hormona puede generarse en cualquier momento del día. Sin embargo, si se produce en exceso, puede ocasionar acumulación de grasa en el vientre. Por eso se dice que cuando una persona tiende a estresarse con facilidad, puede costarle tener un abdomen marcado.

Entre los alimentos que puede incluir están:

Kiwi.

Piña.

Limón.

Brócoli.

Naranja.

Pimientos.

Col de Bruselas.

Además, es recomendable aprender técnicas para gestionar adecuadamente el estrés. Las personas siempre se enfrentarán a situaciones que provoquen la liberación de cortisol, pero eso no quiere decir que no pueda hacer nada al respecto.

Huevos

Otra de las cosas que debe incluir en la dieta para marcar abdomen son los huevos, esto teniendo en cuenta que aceleran el metabolismo y favorecen la quema de calorías.

Puede incluir uno o dos huevos en el desayuno. Lo único que necesitará controlar es la cantidad de grasa con que se cocinen para evitar el efecto contrario. Por tal motivo, una opción práctica son los huevos hervidos. Para evitar la cotidianidad, puede mezclarlos con vegetales.

De acuerdo con el ‘Meta-analysis of Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke’, publicado en el International Journal of Epidemiology, “el consumo de huevos puede favorecer la pérdida de peso. Aun así, hay que mantener la moderación porque el consumo excesivo de huevos (sobre todo fritos) se ha asociado a un mayor riesgo de tener el colesterol alto”.

El consumo de huevo puede eliminar grasa acumulada en el abdomen. - Foto: Getty Images

Plátano

Uno de los grandes enemigos del abdomen marcado es la inflamación causada por los gases y la retención de líquidos. Por suerte, los plátanos son ricos en potasio, un mineral que ayuda a eliminar los líquidos.

Lo ideal es acompañar plátano con alimentos sanos y nutritivos, como los frutos secos, o bien, algo de proteína magra, ya que así, podrá controlar más la ansiedad por comer y saciar el apetito.

Proteína

Otro de los alimentos que debe tener la dieta para marcar abdomen son las proteínas magras. Puede ser carne, pescado o pechuga de pollo, todos estos ayudan a construir y desarrollar la masa muscular.

Además, la proteína acelera el proceso de quema de grasa y mantiene satisfecha a la persona por más horas. Sin embargo, es recomendable cocinarla con el mínimo de grasas. Para ello, siempre será aconsejable cocinar la carne a la plancha en lugar de freírla.

La pechuga de pollo ayuda a construir y desarrollar masa muscular.

Yogur

El yogur natural sin azúcar es otro de los alimentos que elimina la grasa del vientre. Esto se debe a que es bajo en grasa y al mismo tiempo, es una de las mejores fuentes de proteína. Contiene probióticos, unas bacterias favorables para la digestión que combaten los gases y la inflamación.

Al momento de elegir el yogur, debe revisar que no contenga azúcar y otros químicos. Un yogur de calidad no tiene ningún añadido innecesario. Por eso, las mejores versiones suelen ser el yogur griego o el yogur sin sabor.

La combinación perfecta para gozar de buena salud y al mismo tiempo lograr objetivos como marcar el abdomen es alimentarse correctamente y realizar ejercicio a diario.