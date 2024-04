Ni arroz ni maíz: la ciencia revela cuál es el cereal que reduce el azúcar en la sangre

Los beneficios de la fibra

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que debido a que el cuerpo no puede absorber y descomponer la fibra, no provoca un aumento súbito en el nivel de azúcar en la sangre, como lo hacen otros carbohidratos. Esto contribuye a mantener la glucosa dentro de los valores deseados.

Un análisis de diferentes investigaciones titulado “The Metabolic Effects of Oats Intake in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis”, determinó que al analizar los diferentes ensayos se evidenció un efecto beneficioso de la ingesta de avena sobre el control de la glucosa y los perfiles lipídicos en pacientes diabéticos tipo 2. Sin embargo, se requieren más investigaciones sobre el consumo de este cereal en pacientes con diabetes tipo 1.