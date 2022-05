Nuevo portal especializado en neurología

La comunidad médica colombiana, especialmente los neurólogos cuentan con un portal especializado en información científica que reúne en un solo lugar los avances en neurología.

La nueva plataforma gratuita Neurodiem cuenta con contenido actualizado y científicamente validado e independiente, con resúmenes de artículos y charlas de expertos, entre otros documentos, de los principales congresos internacionales de neurología.

El contenido de la plataforma se encuentra clasificado en 19 áreas de la neurología, algunas como neurogenética, neurooncología, demencia, neuromusculares, esclerosis múltiple, entre otros.

La plataforma, dirigida a médicos, neurólogos y residentes, trae noticias, resúmenes de estudios en neurociencia y artículos científicos exclusivos escritos por expertos y publicados en revistas reconocidas internacionalmente.

Neuro significa “neurociencia” y diem “día”. Es un nuevo servicio ofrecido por Biogen, compañía dedicada al estudio de la neurociencia desde hace más de 40 años que busca incentivar a partir de diferentes plataformas el conocimiento y el manejo adecuado de las patologías neurodegenerativas.

Dentro de las principales ventajas que ofrece la plataforma está un contenido científico, imparcial, independiente y gratuito que “permite a los profesionales de la salud acceder de forma sencilla a contenidos esenciales, creíbles, científicamente validados e independientes que les ayudarán a mantenerse a la vanguardia de su práctica”, señalan sus editores.

La neurociencia ha permitido entender la importancia de cuidar del cerebro y preservar el buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. - Foto: Foto: Getty images.

Según María Rey, Directora Médica de BIIB Colombia, una afiliada de Biogen Inc.: “Esta plataforma representa una oportunidad para que el público se instruya sobre el panorama de muchas de las áreas de la neurociencia. Va a permitir promover la difusión de contenido y la capacitación de una gran cantidad de personal que cada vez más va a contar con más herramientas”.

Neurodiem ofrece acceso a congresos pregrabados y artículos de más de 25 revistas científicas internacionales y locales. Permite ahorrar tiempo con los resúmenes sobre publicaciones científicas, da acceso a las últimas noticias en neurología locales e internacionales, y permite personalizar el contenido ofertado por la plataforma de acuerdo con la especialidad clínica o preferencias del usuario.

“Educación sin fronteras”

“Yo creo que es una gran oportunidad, es un vuelco que se le da a la educación continuada, apostarle a una educación continuada sin fronteras, muy actualizada. Yo pienso, que son múltiples los canales que usa para mostrar su contenido” así lo percibe el neurólogo y académico especializado en Enfermedades Neuromusculares -EM- Saul Reyes Niño quien no solo es usuario, sino también colaborador.

Para este neurólogo, quien pertenece al Departamento de Neurología de Barts y el Real Hospital de Londres (Barts and the Royal London Hospital), Londres, Reino Unido, además de trabajar con el grupo de investigación de EM y trastornos relacionados en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en Neurodiem los neurólogos tienen la posibilidad de encontrar la información de diferentes formas: “Presentaciones cortas, como resúmenes de artículos, a veces tiene artículos más largos. Entonces, digamos que esa multicanalidad es muy cómoda porque no todos tenemos el mismo tiempo y la misma disposición para aprender de la misma forma. Esa flexibilidad es la que lo hace tan especial”.

El Dr. Reyes Niño también destaca del portal la calidad del contenido: “Aparte de ser actualizado…tiene el respaldo de que las personas que opinan o escriben los artículos son los científicos o especialistas que están en el top de los temas que se tratan allí, entonces son personas de renombre que dan esa confianza de que usted está leyendo algo que esa persona revisó y que considera valioso”.

“Personalmente, lo he utilizado desde ambas caras de la moneda. Para actualizarme en un campo que es altamente demandante, competitivo, en donde usted tiene que saber hasta el último detalle que se publicó para poderse mantenerse en esa competitividad y poder ofrecerle al paciente lo que necesita que es una atención especializada y actualizada”, señaló el Dr., Reyes a quien publicar en esta plataforma le ha dado visibilidad en la comunidad médica.

La apuesta de Biogen a través de BIIB Colombia no solo va con este portal especializado, sino con Juntos por la AME que está próximo a lanzarse. Se trata de una nueva plataforma tecnológica abierta al público y dirigida especialmente a pacientes, familiares y cuidadores de Atrofia Muscular Espinal -AME.

En este sitio, los visitantes encontrarán información sobre la enfermedad, sus causas y síntomas, así como historias de vida de pacientes y cuidadores que conviven con esta enfermedad. El sitio se perfila como un punto de encuentro que también servirá de repositorio y de escenario para concientizar más a los colombianos sobre la AME.

Finalmente, María Rey, en línea de lo mencionado anteriormente, opina: “Esta herramienta va a permitir acercar a los pacientes y a sus cuidadores con información que va a ser indispensable en los procesos de tratar la enfermedad. Así, lograran acceder a material que va a permitirles contar con una perspectiva más amplia de la realidad de la AME y que esperamos que les permita convivir de mejor manera con su diagnóstico. Próximamente, desde BIIB Colombia esperamos poder ampliar el número de herramientas que acompañan y facilitan el proceso de los pacientes”.