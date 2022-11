Ojo: estos son los cinco peores hábitos que dañan los riñones

Los riñones son los órganos encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido en el cuerpo. También, eliminan el ácido que producen las células y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales en la sangre, según información de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Asimismo, estos órganos también se encargan de producir hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir los glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables. Cuando se desequilibran estas funciones y no se llevan a cabo, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionan normalmente.

En ese sentido, la mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones y esto causa que los riñones no pueden eliminar los desechos. De acuerdo con Biblioteca Nacional de Medicina, Medline Plus, por lo general, las causas de este daño incluyen problemas genéticos, lesiones o medicamentos. Cabe mencionar que una persona puede correr mayor riesgo de padecer una enfermedad renal si tiene diabetes, presión alta o un familiar cercano con algún problema de los riñones.

Para prevenir estas enfermedades, el portal web BlueNetHospitals se deben evitar estos siete hábitos que pueden dañar los riñones:

Nivel alto de azúcar: la diabetes es una enfermedad que puede llevar una complicación renal, así que es un motivo para que se controle los niveles de glucosa. Por lo anterior, se debe reducir el consumo y lograr los niveles ideales.

Presión arterial alta o descontrolada: si padece de hipertensión arterial, lo ideal es acudir al cardiólogo para que guíe el tratamiento adecuado para evitar tener problemas cardiacos o renales.

Sobrepeso: al no mantener un peso saludable, el organismo puede padecer múltiples enfermedades. El exceso de grasa se vuelve un problema grave en los riñones, al no mantener un peso saludable, el organismo puede padecer múltiples enfermedades. El exceso de grasa se vuelve un problema grave en los riñones, mantener una alimentación, hacer ejercicio regularmente y pedir una consulta con el nutriólogo.

No beber suficiente agua: la deshidratación reduce el flujo sanguíneo en los riñones y este mal hábito puede dañar los riñones.

Tabaquismo: fumar es un hábito que se debe evitar porque desencadena muchos problemas de salud.

Alcoholismo : el consumo de alcohol en exceso puede dañar severamente los riñones, por ello, se debe limitar el consumo de alcohol y bebe más agua.

No realizarte un chequeo anualmente: los expertos en salud recomiendan hacer un chequeo médico para prevenir una enfermedad renal crónica (ERC). Lo ideal es hacerse una prueba de sangre, orina y un ultrasonido, para prevenir cualquier tipo de alteraciones en los riñones.

Frutas que ayudan a limpiar los riñones de manera natural

El portal GastroLabWeb reveló que las frutas que ayudan a limpiar los riñones de manera natural son: