Estas son las frutas que ayudan a limpiar los riñones de manera natural

Los riñones son dos órganos grandes con forma de fríjol y cada uno aproximadamente del tamaño del puño de la mano, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

La entidad, además, explica que la función principal de los riñones es eliminar el exceso de agua, sal y productos de desecho de la sangre que proviene de las arterias renales y estas sustancias se transforman en orina.

No obstante, todos los seres humanos pierden parte de la función renal mientras van envejeciendo y “la mayoría de las enfermedades renales atacan a los nefrones. Este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos. Las causas incluyen problemas genéticos, lesiones o medicamentos, y la persona puede correr mayor riesgo de padecer una enfermedad renal si tiene diabetes, presión alta, enfermedad cardíaca o un familiar cercano con algún problema de los riñones. La enfermedad renal crónica va dañando los nefrones de a poco con el transcurso del tiempo”, señala Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Otras enfermedades de los riñones pueden incluir: cáncer, quistes, piedras o infecciones y, para detectar si hay una enfermedad renal, el médico debe realizar pruebas de sangre y orina.

Además, los síntomas se desarrollan muy tarde y por lo general aparecen cuando los riñones fallan completamente, que es cuando el médico debe ordenar un trasplante renal o un tratamiento con diálisis para reemplazar la función que normalmente desempeñan los riñones.

Así las cosas, es importante cuidar de los riñones y por ello, el portal GastroLabWeb reveló que las frutas que ayudan a limpiar los riñones de manera natural son:

Sandía: es una fuente excelente de vitamina C y es también una buena fuente de vitamina A, pues contiene betacaroteno (el cuerpo convierte el betacaroteno en vitamina A). Además, esta fruta es rica en vitaminas B, necesarias para la producción de energía. Son una buena fuente de vitamina B6, B1 y también son una buena fuente de magnesio y potasio.

Piña: posee vitamina C que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y yodo que contribuye al metabolismo energético normal y a la producción de hormonas tiroideas y a la función tiroidea normal.

Melón: la Fundación Española de la Nutrición (FEN) señaló que aporta una cantidad apreciable de diversas vitaminas y minerales. Concretamente, 300 g de melón sin corteza proporcionan el 75 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C; y junto a la naranja, es una de las frutas con mayor contenido en folatos.

Uvas: esta fruta posee un alto contenido de antioxidantes y de vitaminas C, D, E y betacaroteno.

Manzana: es un alimento rico en vitamina C, E y A, al igual que en potasio y fósforo, entre otros. De hecho, de cada 100 gramos de manzana 2,4 son pura fibra, lo cual es beneficioso para la salud, pues esta se encarga de regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. Asimismo, esta fruta aporta cantidades importantes de flavonoides diversos como los flavonoles, catequinas y prociaciadinas.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, otra recomendación para cuidar los riñones es tomar agua, aunque el consumo diario de este líquido es diferente para los hombres y para las mujeres, puesto que existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general la mayoría de los hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita aproximadamente nueve.