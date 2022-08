‘Pastilla del día después’: ¿hace daño tomarla con frecuencia? Expertos responden

Este tipo de método se utiliza como mecanismo de urgencia, cuando no se han tenido en cuenta otras medidas y se busca evitar el embarazo no deseado.

La planificación familiar es un tema al que hay que prestarle mucha atención, sobre todo para que la pareja pueda disfrutar de una sana sexualidad, más aún si no se quiere tener hijos, bien sea porque se considera que no es el momento, no hay un compromiso de ambas partes o porque se decidió no tenerlos en ningún momento.

En ese sentido, son varios los métodos anticonceptivos que salen a relucir, como la ligadura de trompas, la vasectomía, en el caso de los hombres, o el dispositivo de la T.

El más recomendado por los profesionales de la salud siempre será el condón o preservativo, debido a que es el que previene la transmisión de ETS (enfermedades de transmisión sexual) en un 85 -95 %, conforme registra el IMSS de México, asimismo con el embarazo.

Sin embargo, muchas personas acuden a la famosa pastilla del post day o píldora del día después como método anticonceptivo. Este tipo de fármacos, en algunos casos, se pueden conseguir sin ningún tipo de recetas. Pero hay algo que intriga a las mujeres que consumen esta píldora como método para prevenir un embarazo.

De acuerdo con el portal web Tua Saúde, este tipo de medicamento actúa inhibiendo la ovulación, previniendo con esto la fecundación. Además, impide la dilatación del cuello uterino, lo cual disminuye la entrada de espermatozoides y evita que el útero tenga las condiciones necesarias para el desarrollo del bebé.

¿Qué se dice sobre el límite para tomar esta pastilla?

Se podría considerar que no hay un límite, pero las investigaciones sobre este asunto todavía no son lo suficientemente concluyentes.

De acuerdo con los fabricantes de la píldora anticonceptiva de emergencia y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (Acog), la píldora anticonceptiva de emergencia no fue elaborada con el fin de funcionar como un reemplazo de un anticonceptivo tradicional.

Conforme con la literatura científica, la píldora que requiere prescripción médica no se puede tomar más de tres veces en un mismo año. Para quienes consumen este tipo de píldoras de manera frecuente, la medicina recomienda buscar otro tipo de métodos.

©Ingimage - Foto: ©Ingimage

La Acog no sugiere bajo ninguna circunstancia consumir estas pastillas como método a largo plazo, puesto que quien la toma podría exponerse a niveles hormonales demasiado altos. También aseguran que una exposición constante a este tipo de medicamento puede desencadenar en perturbaciones del ciclo menstrual.

Ahora, también entra a cumplir el papel importante en la efectividad de esta pastilla, pues según un estudio realizado en mujeres menores de 35 años se encontró que por lo menos 10 de ellas –entre una muestra de 100– resultaron embarazadas.

Aunque los fabricantes de dicha píldora no recomiendan suministrar más de una píldora por ciclo menstrual, el Acog y quienes elaboran solo progestina, afirman que no hay ningún problema con ellos. De igual manera, todos concluyen que sigue haciendo falta más investigación sobre este tema. La recomendación sigue siendo usar un método anticonceptivo diferente que sea más confiable.

Hay que recordar que al tomar una anticonceptiva de emergencia, la ovulación se retrasa por unos días o simplemente no se da.

Según la OMS, en un metaanálisis de dos estudios se demostró que las mujeres que tomaban píldoras anticonceptivas de urgencia de AU tenían una tasa de embarazo del 1,2 %. Se ha demostrado que con las píldoras anticonceptivas de urgencia de LNG la tasa de embarazo era de 1,2 % a 2,1 %.

Preferiblemente, las píldoras anticonceptivas de urgencia de AU, las de LNG o los AOC deberían tomarse lo antes posible dentro de las 120 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Las píldoras de AU son más eficaces que otras píldoras anticonceptivas de urgencia entre las 72 y las 120 horas posteriores a la relación sexual sin protección.

En este caso no todo está dicho, pero sí es recomendable emplear los anticonceptivos tradicionales y en dado caso, cuando se considere necesario –bajo las recomendaciones médicas respectivas–, tomar una pastilla de emergencia.