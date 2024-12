Periodismo y suicidio: lo primero es no hacer daño

El caso de Johnier Coronado, el joven estudiante de ingeniería de sistemas que se quitó la vida, ha impactado a muchos y en parte esto se debe a la manera como muchos medios registraron el hecho: publicando la información de sus redes sociales, las fotos del sitio donde ocurrió todo y sin ningún contexto. Existen vínculos probados entre la cobertura mediática inadecuada de muertes por suicidio y el aumento de la conducta suicida. Hay múltiples investigaciones que muestran el impacto de este tipo de noticias, pues aumentan sustancialmente el riesgo de ideación, planes e intentos de suicidio en la comunidad. El fenómeno incluso tiene un nombre: contagio suicida. Las noticias que incluyen información sobre cómo ocurrió y que sugieren que era algo esperable están correlacionadas con el contagio del suicidio.

Por eso el lema es “Primum non nocere” (primero no hacer daño). Se da por sentado que un buen periodista nunca tiene la intención de dañar. Por supuesto, no es que sea malo informar sobre muertes por suicidio. Sin embargo, hay investigaciones bastante sólidas que orientan la manera más adecuada para informar en estas situaciones.