Potentes remedios caseros para eliminar los hongos de las uñas de los pies

“Si la enfermedad es leve y no le molesta, es posible que no necesite tratamiento. Si el hongo en las uñas es doloroso y ya provocó engrosamiento en las uñas, hay medidas de cuidado personal y medicamentos que pueden ayudar. No obstante, incluso si el tratamiento es exitoso, los hongos en las uñas generalmente regresan. Los hongos en las uñas también se denominan onicomicosis. Cuando el hongo infecta las áreas que están entre los dedos de los pies, y la piel de estos se llama pie de atleta (tiña pedis)”, agrega.