¿Qué efectos tiene el consumo de bicarbonato de sodio para tratar problemas digestivos?

Con el paso de los años, el bicarbonato de sodio se ha convertido en un producto indispensable no solo en las cocinas, sino también en los botiquines familiares. Esto se debe a que ofrece diversos beneficios saludables que pueden obtenerse tan solo disolviendo una cucharadita en agua.

Una pizca (un cuarto de una cuchara) de bicarbonato de sodio diluida en un vaso con agua ayuda a reducir la acidez estomacal, esa sensación de ardor que suele producirse luego de haber consumido un alimento pesado , reseña Tododisca . Esta misma preparación sirve para aliviar el dolor de cabeza y las náuseas que produce la migraña, según Taste of Home .

Por otro lado, el bicarbonato de sodio también es recomendado para reducir el riesgo de padecer problemas urinarios , así lo demostró un estudio publicado por el International Urogynecology Journal, debido a que al consumirlo, el bicarbonato de sodio produce una alcalinización de la orina cerca de cuatro semanas después del inicio del tratamiento. No obstante, los análisis científicos siempre hacen énfasis en que antes de iniciar cualquier tratamiento se debe consultar con el médico.

Pese a los múltiples beneficios, es importante tener en cuenta que hay situaciones en las que no es conveniente hacer uso excesivo del bicarbonato de sodio. Frente a su uso para aliviar dolencias, los expertos recomiendan a las personas que no se abuse en su consumo, no debe tomarse más de dos veces al día durante dos semanas.