Potente ingrediente de cocina que limpia los dientes como la crema dental

Lo que no debe usar para blanquear los dientes. | Foto: Getty Images/Westend61

¿Cómo hacer pasta de dientes casera con bicarbonato de sodio?

Consideraciones sobre la pasta de dientes casera de bicarbonato

Pasta de dientes natural, una excelente opción para la higiene bucal

No obstante, es importante recordar que esta pasta dental, a pesar de ser capaz de limpiar los dientes de manera adecuada, no ofrecerá el mismo nivel de eficacia que las pastas dentales comerciales disponibles en el mercado. Esto se debe a que estas últimas están diseñadas con una perspectiva más amplia, que busca no solo una limpieza efectiva, sino también la prevención de caries y otras afecciones dentales y de las encías.