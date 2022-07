¿Qué es bueno comer en ayunas para bajar de peso?

Para bajar de peso y mantener una grasa corporal saludable es fundamental cambiar algunos hábitos de vida. Sin embargo, esto no es fácil para las personas que suelen consumir alimentos con muchas calorías y que, por ende, son sedentarias.

De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, existen varias investigaciones emergentes que han demostrado que cumplir con un plan de alimentación puede ser un factor esencial para perder y mantener un peso saludable.

Por ello, la entidad sugiere una dieta alimenticia que incluya una gran variedad de verduras, frutas y granos integrales, juntos con productos lácteos sin grasa o con bajo contenido de grasa y alimentos ricos en proteínas. Así mismo, aconseja incluir a la dieta aceites como los aceites de oliva y canola.

A pesar de que estos alimentos ayudan a regular el peso, existen otros que se pueden consumir en ayunas para disminuir de manera rápida el exceso de grasa corporal. La página web Cocina Vital, da a conocer algunos de ellos:

Jugo de limón: Esta bebida, además de disminuir el peso, también reduce la inflamación, mejora la digestión, ayuda a reducir los niveles de colesterol y evita el envejecimiento prematuro. Para prepararlo debe diluir en medio litro de agua el zumo de limón y puede endulzarlo con un poco de miel, para su posterior consumo en ayunas.

Jugo de toronja: Esta fruta es rica en vitamina C y papaína, una enzima que degrada las moléculas de grasa. El portal mencionado aconseja consumir la fruta como tal en el desayuno o prepara el jugo de toronja para digerirlo en ayunas para quemar la grasa.

Especias: Algunas de ellas, como el curry, el pimentón o paprika, el chile y la pimienta, permiten quemas las grasas durante la digestión, ya que al consumirlas generan un mayor gasto energético. Es importante consumirlas en compañía de otros alimentos en el desayuno y se deben ingerir con moderación.

Betabel: Este alimento también es conocido como remolacha, el cual es rico en vitamina C, carotenoides, flavonoides y betanina, que estimula la actividad renal y ayuda a eliminar los líquidos del organismo. Así mismo, este alimento beneficia el sistema linfático y ayuda a depurar las toxinas del cuerpo.

Melón y sandía: Estas dos frutas se caracterizan por su alto contenido de agua que ayuda a arrastrar y depurar la grasa del organismo, y su efecto diuréticos las hacen ideales para depurar las toxinas del organismo con mayor facilidad.

Manzana: Esta fruta es una botana muy saludable y a pesar de que es ideal consumirla a cualquier momento del día, se aconseja hacer en la mañana junto con el desayuno o en ayunas. Cabe mencionar que, la cáscara de la manzana posee pectina, una mezcla de polímeros ácidos que ayudan a que el organismo tenga una sensación de saciedad y además retrasa la absorción de las grasas.

Aguacate: Este alimento también es rico en agua y a pesar de que se cree que este engorda, no es así. El aguacate posee ácido fólico, un elemento que le permite al organismo eliminar y retrasar la sensación de hambre.

Adicional al consumo de estos alimentos, los expertos en nutrición también aconsejan practicar alguna actividad física aeróbica durante el día, porque esto no solo ayuda a reducir la grasa corporal, sino que también previene enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Puede hacer una caminata rápida por 15 minutos, montar bicicleta, nadar o trotar.