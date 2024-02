¿Qué es mejor para la salud, despertarse con o sin alarma? La ciencia tiene la respuesta

Poder descansar y levantarse al otro día sin ningún tipo de inconveniente es la rutina ideal que deberían llevar todas las personas, sin embargo, el estrés y el acelere del día a día han hecho que la alteración del sueño sea muy frecuente, lo que implica que la hora de levantarse no siempre es tan agradable como debería.

Para algunos expertos, el momento de levantarse debe ser consecuencia de un proceso natural durante el cual el cuerpo se va acostumbrando paulatinamente a la luz del día, sin embargo, otros no opinan lo mismo y consideran qu e posponer la hora de levantarse a través de la acción snooze de los relojes digitales `para prorrogar un poco más el sueño, es una buena forma de abrir los ojos al mundo.

¿El uso de la función snooze de los relojes es bueno para la salud?

Aunque no existe una prueba científica definitiva que indique que esta costumbre de posponer el momento de levantarse de la cama sea perjudicial para la salud, los expertos de la medicina del sueño no consideran que este sea un método apropiado.

No existe una prueba científica definitiva que indique que la costumbre de posponer el momento de levantarse de la cama sea perjudicial para la salud | Foto: Getty Images/iStockphoto

Defensores de posponer la alarma del reloj

Por otra parte, y en contra de los defensores del método natural, está un estudio reciente publicado en la revista Journal of Sleep Research, el cual contradice esta idea generalizada. Según los resultados de la investigación, retrasar la alarma hasta tres veces durante 30 minutos no solo no tendría apenas efectos sobre el tiempo total de sueño, sino que reduciría la inercia de sueño.