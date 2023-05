¿Qué hacer cuando un perro es picado por chinches? Estas son las mejores recomendaciones

No cambiar el colchón: Aunque suene contradictorio, no se recomienda cambiar el colchón, dado que la plaga no se estaría exterminando, sino que se les daría la posibilidad de encontrar otro asentamiento en la casa o en otro colchón. Estos insectos tienen la capacidad de sobrevivir en largos periodos sin alimento, por lo que no tendrán problema en seguir viviendo en una casa.