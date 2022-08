¿Qué pasa si toma té de caléndula todos los días?

En la medicina natural la caléndula es una de las plantas más conocidas por sus nutrientes, particularmente para tratar la cicatrización de la piel y por esta razón se encuentra en productos cosméticos.

El nombre científico es Calendula officinalis y pertenece a la familia Asteraceae, la cual es conocida por sus beneficios para la piel, pero también tiene otras propiedades para tratar molestias como los problemas digestivos y menstruales, combate el envejecimiento prematuro, cura infecciones bucofaríngeas y también sirve para eliminar infecciones vaginales.

La caléndula se caracteriza por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes, lo cual favorece la rápida regeneración de la piel dañada por problemas de dermatitis y quemaduras. “Gracias a estas propiedades, se potencia la síntesis de glucoproteínas y colágeno, esencial para sanar y cicratizar las heridas de la piel rápidamente”, explican en el portal unCOMO.

Esta planta también tiene propiedades antiinflamatorias que sirven para tratar diferentes infecciones de garganta y boca, como la gingivitis, faringitis, llagas y anginas. Los expertos recomiendan combatir estas molestias con la infusión de caléndula, la cual se puede tomar añadiendo un poco de miel.

La caléndula también cuenta con flavonoides, que es un compuesto que contribuye a mejorar la circulación sanguínea y aliviar los espasmos. De acuerdo a algunos estudios, los flavonoides pueden reducir las molestias asociadas al síndrome premenstrual.

Expertos también indican sobre los efectos antieméticos que tiene esta planta, que ayudan a reducir las molestias asociadas a la mala digestión. Según especialistas, la caléndula puede ayudar a reducir la expulsión de bilis al tracto digestivo.

Para tratar estas molestias se pueden hervir unas cuantas flores de caléndula en agua, remojar unas compresas y ponerlas sobre el lugar de la molestia durante varios minutos.

Para preparar la infusión de caléndula, solo se necesita un puñado de esta flor y un poco de agua, se prepara como cualquier aromática y se puede acompañar de otras plantas para potenciar el resultado.

El envejecimiento prematuro es otra factor por el que los expertos recomiendan el uso de la caléndula, pues ayuda a la producción de glucoproteínas y colágeno. También tiene propiedades hidratantes, que sirven para dar suavidad y elasticidad a la piel.

De acuerdo con el portal Mejor con Salud, la caléndula también es beneficiosa para la salud digestiva. Además, ayuda a combatir la inflamación por lo que resulta ideal al momento de tratar con hematomas, hinchazones, golpes o dolor en general.

La caléndula es un potente antibacteriano y antiviral, que puede servir como antibiótico natural para combatir afecciones simples como el herpes labial. “Gracias a estas propiedades, también se utiliza para tratar otros problemas de la piel de carácter bacterial como el acné”, destacan en el portal unCOMO.

Otro poder que tiene la caléndula es ser un antiinflamatorio natural que se utiliza tanto para aplicar sobre la superficie de la piel como en las infecciones bucofaríngeas. Una de las preparaciones más usadas es como infusión o preparados para calmar las llagas que pueden salir al interior de la boca. “La caléndula es buena para reducir la inflamación gingival y disminuir los síntomas de la faringitis”, indican en el portal Hola.

En el portal Medline plus indican que no se recomienda el consumo de caléndula para mujeres en embarazo. “No tome caléndula por vía oral si está embarazada. Probablemente no sea seguro. Existe la preocupación de que pueda causar un aborto espontáneo”, señalan en el mencionado portal, además advierten que es mejor evitar su uso tópico en durante el embarazo.

La caléndula también puede causar una reacción alérgica en personas sensibles a la familia asteraceae, a la cual pertenece la caléndula, ante las alergias, en Medline plus aconsejan consultar con el médico antes de tomar caléndula.