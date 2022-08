Remedio natural con limón para rejuvenecer la piel y eliminar manchas

Con el paso del tiempo, la piel humana va sufriendo una serie de cambios que resultan bastante notorios. En general, una de las primeras señales del envejecimiento a nivel estético es la aparición de arrugas en el rostro. Si bien hay quienes las lucen con orgullo y ven en ellas una señal de experiencia, también están aquellos que las aborrecen.

Además de las arrugas, otras marcas comunes que afectan la piel son las manchas cutáneas. De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, estas son manchas planas de color marrón o negro que pueden aparecer en zonas de la piel que están expuestas al sol.

Contrario a lo que algunas personas piensan, estas manchas no están asociadas con problemas con el hígado ni con la actividad hepática. No obstante, con el objetivo de aclarar cualquier duda, es conveniente acudir a un especialista médico.

MedlinePlus detalla que las manchas cutáneas son cambios en el color de la piel, los cuales también pueden llegar con el envejecimiento natural, la exposición al sol u otras fuentes de luz ultravioleta.

Por lo general, estas manchas son más comunes después de los 40 años y se manifiestan en zonas que han tenido mayor exposición al sol, como el dorso de las manos, el rostro, los antebrazos, la frente y los hombros.

La Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica anota que la gran mayoría de las manchas en la piel tienen una relación con la exposición a los rayos del sol. En ese sentido, es clave el uso de protector solar y ropa adecuada para no exponer la piel a los rayos solares.

Los tratamientos modernos incluyen el uso de medicamentos, cremas e incluso la intervención con láser. Sin embargo, antes de optar por cualquiera de ellos, es necesario contar con supervisión médica especializada.

¿Existen remedios naturales para las manchas en la piel?

Como es costumbre, la medicina alternativa ofrece numerosas opciones que podrían ayudar en el tratamiento de diferentes afecciones. Por supuesto, las manchas en la piel no son la excepción, por lo que el portal Mejor con salud reseña algunos remedios caseros para recuperar y fortalecer la estructura de la piel.

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina de hecho.

“Un limón exprimido proporciona alrededor del 21 % del valor diario (VD) de una persona y este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre’', dice el estudio. Al igual que otras frutas cítricas, incluidas las naranjas, limas y toronjas, los limones son ricos en flavonoides, compuestos con un valioso aporte para combatir enfermedades y mejorar la salud.

Gracias a que es rico en vitamina C, el limón puede ayudar en la regeneración de los tejidos y la formación de colágeno, estructura que le da firmeza y elasticidad a la piel. Por esta razón, se trata de un ingrediente común dentro de la medicina natural para el cuidado de la piel.

Mejor con salud destaca que el limón puede ser usado en tratamientos naturales para rejuvenecer el rostro, precisamente, aprovechando su capacidad para ayudar en la regeneración de tejidos.

De acuerdo con el portal citado, el uso de agua con zumo de limón puede ayudar a prevenir la aparición y producción de los radicales libres, una de las causas del envejecimiento prematuro en la piel. Este efecto se da gracias a sus propiedades antioxidantes.

En consecuencia Mejor con salud recomienda beber el zumo de medio limón en las mañanas -preferiblemente en ayunas- y otra dosis en las noches, antes de ir a dormir. Su contenido de vitamina C ayuda, además, a mantener la hidratación.

No obstante, vale mencionar que el consumo de limón por sí solo no se configura como un “remedio mágico” que restaure la piel inmediatamente. Por esta razón, es necesario adoptar cuidados básicos como el uso de protector solar y limpiar la suciedad que acumula el rostro cada jornada para evitar que la piel sufra daños prematuros.