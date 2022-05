¿Qué remedio casero es bueno para el dolor de rodilla?

El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades y puede puede empezar como una molestia leve y luego empeorar poco a poco, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explicó que el dolor de rodilla puede tener distintas causas como:

Artritis, incluyendo artritis reumatoidea, osteoartritis, lupus y gota.

Quiste de Baker.

Cánceres que pueden diseminarse a sus huesos o comenzar en estos.

Enfermedad de Osgood-Schlatter.

Infección en los huesos de la rodilla.

Infección en la articulación de la rodilla.

Bursitis.

Dislocación de la rótula.

Fractura de la rótula u otros huesos.

Síndrome de la banda iliotibial.

Síndrome patelofemoral.

Ruptura de ligamentos.

Desgarro del cartílago (una ruptura de meniscos).

Distensión muscular o esguinces.

Sobrepeso.

Así las cosas, si se tiene dolor de rodilla, el portal Healthline reveló que “en un estudio de 2011, los científicos investigaron los efectos analgésicos de un ungüento hecho de: canela, jengibre, masilla y aceite de sésamo” para aliviar el dolor y muchas personas que los han probado han revelado que funciona, pero falta evidencia científica que compruebe lo anterior.

Por ello, antes de usar un ungüento, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique que es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Adicional, la biblioteca señaló que si el dolor de rodilla acaba de comenzar y no es grave, se puede:

Descansar y evitar actividades que causan el dolor.

Evitar poner peso en la rodilla.

Aplicar hielo. Primero cada hora durante 15 minutos. Después del primer día, aplicar al menos cuatro veces por día y cubrir la rodilla con una toalla antes de aplicar hielo, pero es importante no dormir mientras se aplica el hielo, pues dejarlo allí demasiado tiempo podría ocasionar una quemadura por frío.

Mantener la rodilla elevada en la medida de lo posible para reducir la hinchazón.

Usar un vendaje elástico o mangas elásticas, las cuales se pueden comprar en la mayoría de las farmacias. Esto puede reducir la hinchazón y brindar apoyo.

Dormir con una almohada por debajo o entre las rodillas.

Asimismo, también reveló otros consejos generales para ayudar a aliviar y prevenir el dolor de rodilla:

Calentar siempre antes de hacer ejercicio y enfriar los músculos luego de terminar. Estirar los músculos de la parte frontal del muslo (cuádriceps) y la parte trasera de este (isquiotibiales).

Evitar correr cuesta abajo: en lugar de eso bajar caminando.

Montar en bicicleta o, mejor aún, nadar en lugar de correr.

Reducir la cantidad de ejercicio que se hace.

Correr sobre una superficie lisa y suave, como un sendero, en lugar de hacerlo en el cemento o pavimento.

Bajar de peso si se tiene sobrepeso. Cada libra (0.5 kilogramos) de sobrepeso ejerce aproximadamente 5 libras (2.25 kilogramos) extras de presión sobre la rótula al bajar o subir escalas. La cantidad adicional de presión es incluso mayor cuando se salta.

Si se tienen pies planos, probar plantillas de calzado especiales y soportes de arco (ortopédicos).

Verificar que los zapatos para correr estén bien hechos, ajusten bien y tengan buena amortiguación.

No obstante, es importante consultar a un médico cuando no se pueda soportar peso en la rodilla o se sienta como si la rodilla estuviese inestable o por salirse; cuando se tenga una marcada hinchazón en la rodilla; cuando no se pueda extender o flexionar completamente la rodilla; cuando se vea una deformidad evidente en la pierna o la rodilla; cuando se tenga fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla y cuando se tenga dolor fuerte en la rodilla que se relaciona con una lesión.