¿Qué se debe cenar para dormir bien?

Una alimentación balanceada es fundamental para alejarse de enfermedades no transmisibles.

Descansar bien durante la noche mantiene en óptimas condiciones el estado físico, emocional y mental del organismo. Sin embargo, conforme la vida se vuelve más agitada, a veces se sacrifica el sueño, lo que puede perjudicar varias funciones del organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que un adulto debe dormir entre siete y ocho horas diarias. El dormir ayuda a pensar con más claridad, a tener mejores reflejos y a concentrarse mejor. Por ello, al no dormir lo suficiente el cerebro puede tener problemas para desempeñar funciones básicas.

Así mismo, no solo importa la cantidad de horas que se duerme, sino también la calidad del sueño. Entre las enfermedades a las cuales se está más expuesto con la falta de sueño están la diabetes, las patologías del corazón, la obesidad, algunas infecciones, depresión, ansiedad, entre otras.

Existe una variedad de cosas que pueden interrumpir el sueño, entre estas, la alimentación. Si se come un producto considerado pesado para el organismo, es posible que cause molestias a lo largo de la noche y no permita que el cuerpo descanse correctamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el portal especializado Mejor con Salud listó una serie de productos comestibles que actúan sobre el sistema nervioso y, por lo tanto, contribuyen a mejorar la calidad del sueño. Algunos de ellos son:

1. Almendras: gracias a que estas contienen triptófano y magnesio, son capaces de inducir el cuerpo al sueño. Basta con consumir un puñado de almendras antes de ir a dormir para lograr dormir sin interrupciones.

2. Cerezas: además de ayudar a conciliar el sueño, aportan grandes nutrientes al organismo. “Una taza de cerezas contiene 86 calorías, por debajo del límite calórico recomendado. Su bajo poder calórico y su agradable sabor hace de las cerezas un alimento ideal para mantener o perder peso”, destaca el portal Nutrición y farmacia.

3. Avena: este cereal es una fuente natural de melatonina, también tiene unas proteínas (avenina y trigonelina) que ayudan a reducir el nerviosismo. También es un alimento saludable para el sistema cardiovascular y para quienes sufren de diabetes.

4. Miel: diversas investigaciones han expuesto los beneficios de consumir una cucharada de miel antes de ir a dormir para prevenir el insomnio, sobre todo, cuando este está asociado a otras enfermedades. Esto, gracias a que posee triptofano, el cual, tienen la capacidad de estimular la serotonina que ayuda a inducir el sueño.

5. Banano: es uno de los enemigos del insomnio, puesto que en su composición figura el triptófano, un aminoácido que no se produce de forma natural en el cuerpo y que es encargado de producir serotonina, la hormona que regula el sueño y mejora la depresión e irritabilidad.

Además de los alimentos mencionados, existen otros remedios naturales que ayudan a dormir mejor y, por lo tanto, a reducir padecimientos como el insomnio. Entre estos instrumentos caseros están, por ejemplo, los siguientes tés:

Lavanda: una infusión de lavanda puede brindar resultados positivos. una infusión de lavanda puede brindar resultados positivos. Lo aconsejable es preparar un té con sus flores y consumirlo antes de ir a dormir, esto ayudará al cuerpo a relajarse y será más fácil conciliar el sueño.