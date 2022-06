¿Qué tomar en ayunas para quemar grasa abdominal?

Algunas personas realizan dietas para bajar de peso, pero en ocasiones esto no es suficiente para lograr los objetivos. Especialistas destacan que la retención de líquidos puede ser un factor que evita perder esos kilos de más.

Una de las bebidas que aconsejan tomar es el agua con limón en ayunas. Esta bebida es un diurético natural que es ideal para reducir la retención de líquidos.

En el sitio web El mueble recomiendan tomar el agua y limón antes de un buen desayuno saludable. El agua con limón es una de las infusiones que más ayuda al intestino por las mañanas: “Además de prevenir de cuidar nuestra flora intestinal, la infusión de agua y limón ayuda a prevenir la hipertensión. Esto es debido a que el limón contiene vitamina B, capaz de evitar la insuficiencia cardiaca”.

“Por todos los beneficios que las bebidas quema grasa aportan, es recomendable incluirlas en ayunas o en compañía de tu desayuno diario”, señala el portal Salud 180.

En el mencionado portal recomiendan Este bebida también es rica en propiedades antioxidantes y mejoran la digestión.

Según una investigación de la Universidad Pontificia Católica de Rio Grande do Sul, se encontró que el té verde ayuda a perder peso por su contenido de EGCG, el cual es un compuesto que limita la absorción de grasa en el cuerpo, explica Salud 180. Esta bebida es fuente de antioxidantes naturales, que aceleran el metabolismo, un factor importante para bajar de peso más rápido.

La leche de arroz es una excelente opción para consumir en las mañanas, principalmente recomendada para las personas que son intolerantes a la lactosa.

Es de origen vegetal, además, esta bebida ayuda a regular el equilibrio intestinal, es baja en sodio y no contiene grasa, por esta razón los especialistas la recomiendan cuando se busca bajar de peso.

También es valioso tener en cuenta que la grasa abdominal es una de las más difíciles de eliminar. Sin embargo, no significa que sea imposible. La clave principal es el tiempo y la perseverancia, pues todos los cuerpos son diferentes y los procesos individuales.

De hecho, es considerable entender que en la alimentación está el éxito, pero no hay que obsesionarse con lo que se come. No es necesario hacer dietas restrictivas, ni cohibirse de los alimentos que gustan, pues los expertos aseguran que de vez en cuando está bien comerlos, pero lo importante es nunca perder el objetivo.

El té de jengibre es unas de las infusiones más populares para tratar, junto con el limón y la miel, los resfriados. Pero esta bebida también ayuda para eliminar la grasa abdominal. “Gracias a sus propiedades reduce la hinchazón abdominal, evitando así la retención de líquidos”, explica el sitio web El mueble.

En el mencionado portal destacan unas infusiones diuréticas como la cola de caballo. Esta es una de las infusiones que más se usan para bajar de peso, pues ayuda a evitar la retención de líquidos. “La cola de caballo sirve perder peso, depurando el organismo y evitando la acumulación de toxinas”.

El hinojo es una excelente opción de las infusiones para personas con problemas digestivos. “Reduce notablemente la hinchazón y, además, tienen propiedades antiinflamatorias”, destaca El mueble. Los especialistas en este portal señalan que la bebida con hinojo se puede suministrar a los niños cuando tienen problemas intestinales, gracias a su sabor suave, que es agradable para los menores.

El té rojo es ideal cuando se quiere quemar grasa y bajar tu nivel de colesterol. También es diurético, por esta razón ayuda a la eliminación de toxinas y retención de líquidos.