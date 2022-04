¿Qué no se debe hacer después de practicar ejercicio?

El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, pues ayuda a prevenir problemas de salud, aumenta la energía, evita el aumento de peso y contribuye para eliminar el estrés, entre otros aspectos.

Sin importar la edad, el sexo o la capacidad física, todas las personas se benefician de caminar, trotar, realizar aeróbicos o ir al gimnasio.

Expertos del instituto de investigaciones Mayo Clinic indican que el ejercicio puede ayudar a prevenir el aumento de peso excesivo o a mantener la pérdida del mismo, pues cuando se realiza actividad física, se queman calorías.

De igual forma, hacer actividad física permite combatir afecciones o enfermedades. Sin importar cuál sea el peso de una persona, estar activo aumenta el colesterol con lipoproteína de alta densidad (HDL) o el colesterol “bueno” y reduce los triglicéridos poco saludables. “Esta fórmula instantánea hace que la sangre fluya normalmente, lo cual reduce tu riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares”, dicen los especialistas de la mencionada institución.

También es ideal prevenir accidente cerebrovascular, controlar la presión arterial alta, la depresión, la ansiedad, la artritis, la diabetes y algunos tipos de cáncer.

Practicar algún tipo de ejercicio es clave a cualquier edad para prevenir enfermedades y reducir el estrés. - Foto: Getty Images

De igual forma, mejora el estado de ánimo, aumenta la energía, promueve un mejor sueño y ayuda a relajarse. Disfrutar del aire libre o simplemente participar en actividades deportivas con amigos puede generar felicidad. Así, por ejemplo, tomar una clase de baile, recorrer las rutas de senderismo o inscribirse en un equipo de fútbol puede ayudar a mejorar diversas condiciones de salud o de ánimo.

Sin embargo, es importante tener claros algunos aspectos que se deben evitar luego de hacer ejercicio.

Saltarse el estiramiento

Un error muy frecuente que las personas suelen cometer cuando terminan de hacer ejercicio es no hacer estiramiento. Estirar una vez finalizado la actividad física es determinante, según el portal Canal Salud, de España. Esto permite relajar los músculos y estabilizar el sistema cardiorrespiratorio. Al efectuar estiramiento, se evitan lesiones o calambres musculares.

La recomendación es hacer ejercicios muy suaves, de baja intensidad, con la mínima tensión muscular, durante unos 15 segundos por estiramiento y no más de dos por músculo. Según los expertos, además de mantener la salud de las articulaciones y músculos, también esto ayuda a reducir el estrés y mejorar el sueño.

Parar en seco

Después de haber realizado esfuerzo físico durante un tiempo significativo, es natural querer detenerse y tomar un respiro. Sin embargo, frenar la actividad en seco entorpece la recuperación. Realizar una actividad física de baja intensidad, como caminar, para restablecer la energía y bajar el ritmo poco a poco es importante, de acuerdo con información de la cadena de gimnasios Body Tech, publicada en su página web.

Dejarse la ropa húmeda

Es inevitable que las prendas que una persona utiliza durante la actividad física se humedezcan con el sudor. Por ello la recomendación es quitarse esa ropa empapada una vez finalizado el entrenamiento. No hacerlo aumenta el riesgo de adquirir enfermedades, por la exposición a bacterias, o afecciones, como los hongos en la piel. Si la persona prefiere tomar una ducha, es importante esperar al menos 15 minutos para que el cuerpo se enfríe.

Trotar es una de las mejores formas de hacer ejercicio sin necesidad de acudir a un gimnasio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dejar de hidratarse

Hay quienes olvidan beber líquido después de entrenar. Hidratarse es muy importante durante y después del entrenamiento, en especial si se ha sudado mucho. Para ello, la mejor elección es el agua. No es aconsejable tomar bebidas energéticas luego el ejercicio por la cantidad de azúcares y estimulantes que contienen, no solo porque no hacen mayores aportes al cuerpo, sino porque pueden generar, por ejemplo, complicaciones en el corazón, según la información de Body Tech.

Dejar de comer

Durante los 30 minutos posteriores a la actividad física, se debe consumir alguna proteína o carbohidrato. La comida saludable será crucial para la recuperación y para darle al cuerpo lo que necesita de ahí en adelante.

Fumar

Luego de hacer ejercicio, el sistema respiratorio está más abierto y los elementos tóxicos del tabaco entran con más facilidad a los pulmones y el organismo, por ello lo recomendable es no fumar.