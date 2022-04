Tonificar y fortalecer músculos en brazos: ejercicios efectivos para lograrlo

El ejercicio físico es vital para estar en forma y gozar además de buena salud. Por eso es importante ejercitarse como mínimo 15 minutos al día, ya que esto tendrá un efecto positivo en la mente y permitirá un buen desarrollo de las labores del día.

Los expertos recomiendan ejercitar diariamente distintas partes del cuerpo para lograr de esta manera un cuerpo equilibrado y proporcionado, lo cual hará que se luzca más atractivo y no se vea alguna parte más grande que la otra, sino que sea equitativo.

En este caso, se muestran algunos ejercicios para desarrollar fuerza en los brazos, pues es necesario tenerlos fuertes para realizar las distintas labores de la cotidianidad. Además de acompañar dichos movimientos con una buena dieta balanceada que permita llegar a buen fin.

Según Efadeporte, estas son algunas de las bondades de ejercitar los brazos:

Contribuye a mejorar la circulación sanguínea.

Incrementan la masa ósea, es decir, fortalecen los huesos y músculos.

Contar con unos brazos fuertes supone una gran ventaja en ciertos deportes como el tenis.

Se produce un aumento de la tasa metabólica que permitirá quemar una mayor cantidad de calorías.

Sin más preámbulo, los ejercicios a desarrollar que propone Mejor con Salud, son:

1. Los fondos o dippings: si le cuesta salir de casa, este es el ejercicio ideal y solo se necesita una silla. Antes de comenzar, se debe ubicar la silla junto a la pared para evitar que se mueva.

Después, la persona se debe poner de espaldas a ella, apoya las palmas de las manos y dobla los codos, de manera que permita subir y bajar el cuerpo. De esta manera, se elevará con la fuerza de los tríceps y fortalecerá estos músculos. Según un estudio publicado por Medicine and Science in Sports and Exercise se establece un parámetro de tres series de entre 8 y 12 repeticiones de cada una para las rutinas de resistencia.

Hacer flexiones durante el entrenamiento en casa fortalece los músculos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Las flexiones, muy útiles para fortalecer los brazos: las famosas lagartijas son otro ejercicio que muchos reconocen, y además son muy sencillas. Una investigación realizada también por Medicine and Science in Sports and Exercise detalla que, según la variedad de flexión que se realice, se puede trabajar también los brazos y el abdomen.

Para su ejecución solo se debe tumbar sobre el suelo y apoyar el cuerpo sobre la punta de los pies y las palmas de las manos. A continuación, hacer una flexión de los codos para que el cuerpo baje casi hasta el piso. Para volver a la posición inicial, empujar el piso extendiendo los codos.

Para evitar lesiones, hay que asegurarse de adoptar la postura correcta. En este sentido, es fundamental contraer los músculos del abdomen para garantizar la estabilidad.

3. Liberar estrés con el boxeo: si el objetivo es eliminar la grasa de los brazos y además se lleva una vida muy estresante, esa disciplina resulta ser una alternativa ideal. Este ejercicio está cada vez más de moda entre la gente con vidas muy ocupadas, ya que ayuda a liberar el estrés que se ha acumulado durante todo el día o la semana.

Los ejercicios con el saco son los más demandados, pues poseen la ventaja de que el tríceps aplica toda la fuerza al golpearlo, algo que puede ofrecer buenos resultados sin la necesidad de entrar en combate.

No obstante, si el boxeo no es santo de devoción, este beneficio puede extenderse a casi todas las disciplinas deportivas. Así lo reveló un estudio publicado por la revista de Psicología del Deporte, donde aseguran que el ejercicio fomenta cambios en el organismo que le permiten responder mejor ante los estímulos estresores.

4.Vuelos laterales con mancuernas: de pie, se debe coger una mancuerna con cada mano. Elevar los dos brazos hacia arriba hasta que queden alineados con los hombros. Realizar 10 repeticiones en 3 series dará el resultado deseado, según efadeporte.

5. La postura de la cobra en el yoga: para llevar a cabo este último ejercicio, debe tumbarse por completo boca abajo y levantar el tronco apoyando las palmas de las manos en el suelo. Los brazos se deben tensar hasta quedar completamente rectos, de modo que el peso del tórax se sostenga con los tríceps.

En general, las asanas del yoga son ejercicios efectivos para fortalecer los brazos. Esta disciplina tiene la ventaja de ser menos agresiva que otras, amén de facilitar el correcto funcionamiento del organismo.