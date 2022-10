¿Qué vitaminas faltan cuando se sufre de tortícolis?

Muchas veces, el dolor en el cuello puede desencadenar una contracción muscular prolongada que se denomina tortícolis. Esto puede provocar un fuerte dolor en la zona, e incluso dificulta la movilidad de la cabeza y el cuello, según indica el portal web Top Doctors.

Entre los síntomas que caracterizan este problema de salud son el dolor cervical, temblor en la cabeza, rigidez del músculo esternocleidomastoideo, postura anormal de la cabeza, hinchazón en los músculos del cuerpo y movimiento limitado. Por lo general, la tortícolis se desencadena por motivos genéticos, pero entre las causas más comunes son por problemas en el sistema nervioso, una mala postura, y altos niveles de estrés y fatiga.

Adicional a ello, la tortícolis también la puede causar una deficiencia de vitaminas del grupo B, como la vitamina B1, B6 y B12, las cuales actúan directamente sobre las fibras nerviosas del cuerpo. Como tal, la deficiencia de estos nutrientes también pueden provocar anemia perniciosa, la cual se manifiesta con síntomas como entumecimiento y hormigueo de brazos y piernas, debilidad, diarrea, cansancio, palidez, dificultad para respirar y pérdida de equilibrio.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, Medline Plus, las vitaminas del complejo B tienen múltiples funciones en el organismo, entre ellas, ayudan a formar glóbulos rojos, permite el crecimiento de los tejidos e interviene en la repuesta inmune.

Por su parte, Cuidate Plus señala que Rosa Ribot Rodríguez, farmacéutica comunitaria del grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) y experta en nutrición clínica y salud nutricional, explica que dichas vitaminas son “micronutrientes orgánicos, hidrosolubles y sin valor energético necesarios para el ser humano en muy pequeñas cantidades y que deben ser aportadas por la dieta. Estas pueden formarse en cantidades variables en el organismo, como la vitamina B3 partir del triptófano y las vitaminas B1, B2 y biotina sintetizadas por bacterias intestinales”.

En cuanto a la vitamina B1 (timaina) y B2 (riboflavina), se encargan de correcto funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. Del mismo modo, la vitamina B6 (piriodixina) es necesaria en el proceso de conversión de triptófano en niacina y serotonina, la hormona de la felicidad. Y la vitamina B12 (cobalamina) es la más importante para prevenir la tortícolis, pues este nutriente se utiliza para el tratamiento de distrofias musculares o inflamación de los nervios.

Alimentos ricos en vitamina B

La experta en nutrición señala que las vitaminas de grupo B están ampliamente distribuidas en alimentos, pues “no se almacenan en el organismo y no suelen producir toxicidad por sobredosificación”. De esta manera, Cuídate Plus aconseja consumir los siguientes alimentos para aumentar los niveles de vitaminas del complejo B que son necesarias para prevenir la tortícolis.

B1 (tiamina): levadura, arroz y trigo integrales, pipas de girasol, cerdo (solomillo) y cacahuetes.

B2 (riboflavina): leche y productos lácteos, vísceras (hígado de pollo, cerdo y ternera), carnes (solomillo de buey).

B12 (cobalamina): hígado, marisco (mejillones), pescado (sardinas, caballa), carne (solomillo).

Se debe tener en cuenta que la cantidad diaria recomendada de vitaminas del grupo B es diferente según la edad, sexo, actividad física que se realice y estado fisiológico.