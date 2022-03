¿Qué vitaminas son buenas para estimular el apetito de los niños?

Algunos padres sufren porque sus hijos no comen lo que les sirven y por lo general tienen muchos períodos de inapetencia; lo que genera preocupación para la mayoría de ellos. Gabriel Ruiz, pediatra con 27 años de experiencia explica cuando dar vitaminas a los niños para mejorar su apetito y brinda algunas recomendaciones para mejorar su inapetencia.

El especialista menciona que lo primero que hay que hacer es averiguar la razón que está llevando a que el menor no coma y luego de conocerla intentar tratarla. Es posible que el niño no coma por un problema digestivo o por la presencia de alguna infección; sin embargo, el pediatra aclara que las vitaminas o suplementos en polvo no son la solución para la inapetencia de los menores.

Gabriel aclara que muchas veces el menor sí come, lo que sucede es que no come cuando los padres desean. Lo que radica, según el especialista, a un problema de conducta y de implementación de hábitos, ya que tanto los padres como los menores tienen un problema de actitud frente a la comida. Es por esto que el médico aconseja “replantearse la forma cómo la familia afronta el tema de las comidas del niño”.

¿Cuándo hacer uso de las vitaminas?

Las vitaminas deben ser usadas únicamente cuando hay un déficit vitamínico. El especialista menciona que estos se presenta cuando el menor tiene otras enfermedades de base. En la actualidad las vitaminas se usan en casos específicos:

Vitamina K : se administra al recién nacido para prevenir la enfermedad hemorrágica.

Vitamina D : la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica), recomienda un suplemento de 400 Unidades/día durante el primer año de vida para prevenir el raquitismo, y también porque la vitamina D cumple otras funciones importantes.

Vitamina B12: los niños vegetarianos estrictos necesitan un suplemento de esta vitamina o de hierro y zinc.

Ácido fólico: esta es suministrada a las mujeres en estado de gestación para prevenir algunas anomalías congénitas del tubo neural.

Las mejores vitaminas se pueden obtener de los alimentos. - Foto: Getty Images

El especialista aclara que los suplementos vitamínicos deben ser ingeridos en determinadas circunstancias que deben ser valoradas previamente por un pediatra; sin embargo, Gabriel menciona que las mejores vitaminas son aquellas que se ingieren por medio de una alimentación equilibrada y saludable.

¿Y qué pasa con los estipulantes del apetito?

Por lo general, este tipo de productos contienen Ciproheptadina compuesto que sí estimula el apetito, pero también tiene efectos secundarios por lo que no se deben suministrar en los menores sin la aprobación de un médico. Además no están recomendados en niños menores de dos años.

El especialista menciona que si los padres creen que el menor no esta comiendo es primordial asistir a una consulta con un pediatra y se tendría que entrar a valorar “el tema de la actitud respecto a la comida, del niño y los padres, ver dónde está el conflicto y establecer una estrategia para resolverlo”.

¿Qué función cumplen las vitaminas y en qué alimentos se pueden encontrar?

Vitamina A

Esta vitamina también se le conoce como retinol y es una de las más importantes para el crecimiento y la estatura de los niños. Produce calcio para nutrir los huesos y mejora el desarrollo del cuerpo. Se puede encontrar en alimentos como el brócoli, los duraznos y la leche fortificada.

También está presente en las verduras de hoja verde y en las zanahorias; se puede hallar en carnes como el hígado, o algunos pescados (la anguila y el congrio). También son una fuente de vitamina A, algunos mariscos, las almejas, las chirlas o los berberechos.

Vitamina B

Hay once vitaminas que forman el complejo de vitamina B que ayuda en el desarrollo del cuerpo. De ellos, la vitamina B12 o cobalamina es un agente que promueve la altura del cuerpo sin dañar los huesos y tejidos. Alimentos como el pescado, la carne, los huevos, la leche, el queso y el yogur contienen esta vitamina.

Vitamina D

Esta vitamina es un ingrediente que acelera la estatura física de un niño. También previene el raquitismo y la erosión ósea. Como no está disponible en muchos alimentos, se hace necesario que los menores tomen el sol, guardando las precauciones y con la debida protección para evitar molestias o afectaciones en su piel.