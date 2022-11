¿Qué vitaminas tomar si no se consumen frutas?

Las frutas aportan un alto contenido de vitaminas, minerales y fibra y, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (Anibes), consumir frutas es fundamental para prevenir enfermedades gracias a los nutrientes esenciales que contienen.

No obstante, el consumo de frutas no resulta ser agradable para algunas personas, y por ello, Alimente de El Confidencial reveló cuáles son vitaminas que se deben tomar si no se consumen frutas:

1. Vitamina A: Se encuentra tanto en alimentos de origen vegetal como animal como hígado de res, pescado, huevos y verduras de color naranja y amarillo, como zanahorias, patatas dulces, mangos y melón. Además, la cantidad de vitamina A que se necesita dependerá de la edad y sexo, pero las cantidades promedio diarias recomendadas de vitamina A preformada y de carotenoides provitamina A, expresadas en microgramos (mcg) de equivalentes de actividad de retinol (RAE, por su sigla en inglés) se indican a continuación (RAE), según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés):

Del nacimiento a los 6 meses: 400 mcg RAE

Bebés de 7 a 12 meses: 500 mcg RAE

Niños de 1 a 3 años: 300 mcg RAE

Niños de 4 a 8 años: 400 mcg RAE

Niños de 9 a 13 años: 600 mcg RAE

Adolescentes varones de 14 a 18 años: 900 mcg RAE

Niñas adolescentes de 14 a 18 años: 700 mcg RAE

Hombres adultos: 900 mcg RAE

Mujeres adultos: 700 mcg RAE

Adolescentes embarazadas: 750 mcg RAE

Embarazadas adultas: 770 mcg RAE

Adolescentes que amamantan: 1.200 mcg RAE

Mujeres que amamantan: 1.300 mcg RAE

2. Vitamina B6: Está presente en aves, pescado, vísceras, papas y otros vegetales con almidón y, la cantidad de vitamina B6 en promedio de calcio recomendadas por día en miligramos (mg) son:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 0.1 mg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 0.3 mg

Niños de 1 a 3 años de edad: 0.5 mg

Niños de 4 a 8 años de edad: 0.6 mg

Niños de 9 a 13 años de edad: 1.0 mg

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad: 1.3 mg

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad: 1.2 mg

Adultos de 19 a 50 años de edad: 1.3 mg

Adultos (hombres) de 51 o más años de edad: 1.7 mg

Adultos (mujeres) de 51 o más años de edad: 1.5 mg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 1.9 mg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 2.0 mg

3. Vitamina C: La mejor fuente alimenticia de vitamina C son las frutas y verduras sin cocinar o crudas y en general las recomendaciones son:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 40 mg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 50 mg

Niños de 1 a 3 años: 15 mg

Niños de 4 a 8 años: 25 mg

Niños de 9 a 13 años: 45 mg

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años: 75 mg

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años: 65 mg

Adultos (hombres) 90 mg Adultos (mujeres): 75 mg

Adolescentes embarazadas: 80 mg

Mujeres embarazadas: 85 mg

Adolescentes en período de lactancia 115: mg

Mujeres en período de lactancia: 120 mg

4. Vitamina K: Se encuentra presente en hortalizas de hoja verde, como la col, la espinaca, las hojas de nabos, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde, pero también está en el pescado, el hígado, la carne de res, los huevos y cereales. Adicional, las cantidades promedio diarias, expresadas en microgramos (mcg) son las siguientes, según el Instituto Nacional de Salud:

Bebés hasta los 6 meses de edad: 2.0 mcg

7 a 12 meses de edad: 2.5 mcg

1 a 3 años de edad: 30 mcg

4 a 8 años de edad: 55 mcg

9 a 13 años de edad: 60 mcg

14 a 18 años de edad: 75 mcg

Hombres adultos mayores de 19 años de edad: 120 mcg

Mujeres adultas mayores de 19 años de edad: 90 mcg

Adolescentes embarazadas o en período de lactancia: 75 mcg

Mujeres embarazadas o en período de lactancia: 90 mcg

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.