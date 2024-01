Remedio casero para limpiar los pulmones y destapar las vías respiratorias

Aunque respirar es un proceso involuntario que realiza el cuerpo por sí solo, Eva María Juan Villarejo, directora de Fisiobronquial Asturias, comentó en El Comercio que “lo ideal para respirar bien sería, usar el diafragma, es decir, llevar el aire a la zona abdominal y no hacerlo tanto con la zona del tórax, ya que así no usaremos los músculos accesorios de la respiración y eso provoca menos gasto energético y una respiración más eficiente”.

No obstante, hay partes del sistema respiratorio que no son del conocimiento de muchos, pero eso no quiere decir que no existan otras alternativas para que la respiración sea una tarea fácil.