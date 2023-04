¿Resfriado con tantas lluvias?, esto se puede tomar para evitar la gripa

Con los frecuentes cambios de clima los resfriados, la congestión y la gripa se hacen parte del paisaje. Por ello, es importante cuidar la salud y las defensas para evitar enfermedades más complejas que puedan terminar en daños más graves al organismo.

Esto, porque muchas veces una gripa mal cuidada, o una recaída, puede ser peor, desencadenando en pulmonía, neumonía, entre otras enfermedades que atacan especialmente al sistema respiratorio, lo que ocasiona, muchas veces, tos con sensación de ahogo.

Invierno que trae mucha Lluvia / Semana- Jeimi Villamizar - Foto: JEIMI VILLAMIZAR

Un resfriado común puede incluir desaliento en todo el cuerpo, dolor muscular, mocos en exceso, estornudos frecuentes, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, ojos rojos o llorosos, entre otros síntomas.

Sin embargo, esto se puede contrarrestar con una infusión de tomillo, limón y miel, que, de acuerdo con Mejor con Salud, “es un remedio con propiedades naturales que, tras ser asimiladas, pueden ayudar a reducir la severidad de los resfriados y la tos”.

Comer y dormir bien aumenta las defensas, evitando malestares como la gripa. - Foto: Getty Images

Estos ingredientes tienen compuestos que ayudan a la acción antiinflamatoria. Sus propiedades antioxidantes inhiben los efectos negativos de los radicales libres sobre los pulmones y, además de facilitar la limpieza de estos órganos, pueden promover el alivio de la congestión.

Además, el consumo en diferentes presentaciones de vitamina C, puede resultar muy útil también. Esta vitamina es conocida como ácido ascórbico y en el cuerpo, actúa como antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres, que son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Por la presencia de vitamina C, consumir agua con limón, es un remedio casero que puede resultar eficaz para los casos de resfriados y faringitis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, el cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas.

La vitamina C también mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades.

De hecho, todas las frutas y verduras contienen alguna cantidad de vitamina C, pero los alimentos que son ricos en vitamina C y no son cítricos son, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos:

Las manzanas y las espinacas tienes propiedades favorables para bajar el colesterol. - Foto: Getty Images

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor.

Pimientos rojos y verdes.

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja.

Papa o patata blanca y la dulce (camote).

Tomates y su jugo.

Calabaza.

De igual manera, añadir a la lista de remedios caseros que podrían ayudar a mejorar un resfriado, se puede agregar el té de jengibre. Un reciente estudio determinó que esta preparación con jengibre cuenta con propiedades expectorantes, antitusivas, antiinflamatorias y antibióticas que ayudan a combatir los resfriados, gripes y tos con flemas.

Té de jengibre aporta grandes cantidades de vitamina c - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al ser rico en nutrientes como potasio, niacina, fósforo y vitamina C, también ayuda a fortalecer el sistema inmune para combatir los virus y bacterias que pueden invadir el cuerpo y afectar la salud.

Una buena taza de té de jengibre caliente puede ayudar a controlar la tos fuerte y eliminar la mucosidad bronquial, lo que disminuye las molestias causadas por las gripes y los resfriados.

Sin embargo, pese a todos los posibles alimentos que se pueden consumir para evitar que el malestar se acreciente y avance, es importante cuidarse a sí mismo.

Sabiendo de lo cambiante que puede llegar a ser el clima con sol y lluvia en un mismo día, sobre todo en un país que no tiene estaciones al estar en el trópico, como Colombia, es vital alimentarse bien y abrigarse bien, especialmente en las mañanas y en las noches. Llevar un paraguas, no estará de más.