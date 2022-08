¿Saltarse el desayuno ayuda a perder peso o a adelgazar?

Perder peso es una de las metas de inicio de año de muchas personas. Algunos lo hacen por querer cambiar su aspecto físico y otros por salud. Este último objetivo es muy importante, pues el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes.

Antes de iniciar un proceso de pérdida de peso es importante consultar a un médico para conocer si es necesario y cuántos kilos deben bajarse. Asimismo, se debe acudir a un nutricionista para recibir un plan nutricional enfocado en este propósito y teniendo en cuenta las necesidades individuales.

Es importante no recurrir a las dietas o preparaciones extremas que se encuentran en redes sociales porque pueden poner en riesgo la vida de las personas. “Las dietas de moda pueden prometer resultados rápidos, pero estas dietas limitan la cantidad de nutrientes que ingieres, pueden ser poco saludables y tienden a fallar a largo plazo”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Además de tener un plan de comidas, también es clave contar con un plan de entrenamiento físico. El ejercicio es una herramienta clave para perder peso saludablemente. Asimismo, también se obtienen múltiples beneficios físicos y mentales.

“Comer demasiado o no hacer suficiente actividad física le hará subir de peso. Para mantener su peso, las calorías que ingiere deben equivaler a la energía que consuma. Para bajar de peso, deberá ingerir menos calorías que aquellas que consume”, indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Otra de las acciones que suelen cometer las personas para bajar de peso es saltarse alguna comida. Según explicó Rubén Bravo, experto en Nutrición y Gastronomía y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) al portal web Cuídate Plus, el desayuno es una comida importante para tener energía en el trascurso del día y evitar tener cansancio, y fatiga.

De acuerdo con Bravo, desayunar puede ayudar a perder peso, pero no a adelgazar. “Cuando el cuerpo detecta que no estamos comiendo, comienza a ralentizar el metabolismo, aumentando el sistema ahorrador de energía. De esta manera se produce un menor gasto calórico y se provoca que cuando entra el alimento al cuerpo este se almacena como grasa”, detalla Cuídate Plus.

Saltarse el desayuno, de acuerdo con el experto, puede causar problemas alimenticios. Si se convierte en una acción habitual, pueden desarrollarse problemas de salud.

Recomendaciones para bajar de peso

Medline Plus brinda algunos consejos relacionados con la alimentación, los cuales pueden ser de gran ayuda para bajar de peso saludablemente. Es importante seguir las recomendaciones dadas por un profesional de salud.