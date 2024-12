Resiliencia. Esta palabra da a entender la fuerza que se debe desarrollar ante la adversidad. En este momento, la adversidad viene representada en la pandemia y sus múltiples efectos negativos en la salud física, psicológica y económica. Debe ser un objetivo para todos lograr desarrollar esta fuerza interna para así no sucumbir ante todos los efectos negativos.

La segunda cosa que no deben hacer los adultos es negar o evitar lo que está pasando a su alrededor. Estos son dos mensajes inaceptables ya que quien los da no desarrolla fortaleza sino más ansiedad y nerviosísimo. Hay que tener conciencia de que antes de esta pandemia ya había mucha ansiedad en niños y adolescentes, y se había mostrado un aumento de depresión. Así que debemos volver esto una oportunidad para desarrollar los puntos de fortaleza de ellos.

Aquí es importante hacer un énfasis en un NO rotundo a la "sobreprotección" por que esta genera debilidad en el niño para manejar un problema, sienten que sin sus padres ellos no pueden hacer nada positivo. Esto puede llevar hasta la situación en que el niño quiera dormir con los padres porque se siente solo sin la protección de ellos.

La sexta es la "confrontación". Aquí hablamos de confrontarlos con la realidad de lo que esté pasando para que no actúen como si nada sucediese y no queriendo ver la realidad. Es importante entonces confrontarlos con la realidad y decirles que se están portando mal porque están nerviosos o porque no quieren enfrentar la realidad por el temor y el miedo que sienten.

Y por último, está la destreza: tener “control”. Es bueno que sientan que tienen rutinas, decisiones sobre la ropa que se pongan, a qué amigo llamar. Esto los hace sentir que tienen control, algo que pueden controlar. No pueden controlar lo de afuera, pero si lo que está adentro, lo que está cercano a ellos. Que controlen su tiempo, que hagan sus rutinas de cómo van a manejar el día. Algo de control les permite algo de tranquilidad.